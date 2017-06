Probenbeginn Avenue Q im Stadttheater Bielefeld

Musical- Premiere am 10.09.2017

Bielefeld : Theater Bielefeld |

Am Theater Bielefeld haben die Proben zu Avenue Q, der ersten MusicalProduktion der kommenden Spielzeit, begonnen. Prominent besetzt werden auf der Bühne Thomas Klotz, Stefanie Köhm, Martin Christoph Rönnebeck, Anna Mari Takenaka, Norbert Kohler, Michaela Duhme, Benedikt lvo und Katharina Schutza zu erleben sein. Inszeniert wird das Stück von Christian Lugerth, die musikalische Leitung liegt in den Händen von William Ward Murta, das Bühnen- und Kostümbild kreiert Udo Herbster. Für die Choreografie zeichnet Michaela Duhme verantwortlich.Die Avenue Q – das ist ein ziemlich schräges Auffangbecken für kreative Geister am Rande von Manhattan, die gerade dabei sind, am Leben zu scheitern. Die asiatische Therapeutin Christmas Eve wartet noch immer auf ihren ersten Patienten. Ihr Mann Brian ist ein arbeitsloser Komiker. Kate Monster verliebt sich in den Neuling Princeton und verliert dabei buchstäblich über Nacht ihre Stelle als Kindergärtnerin. Trekkie Monster ist ein äußerst vergnüglicher Internetfreak, der Stielaugen bekommt, wenn er Frauen wie Lucy D. Schlampe sieht – und die bringt die an sich gar nicht so kaputte Welt der Avenue Q allerdings auch gehörig durcheinander. Menschen wie du und ich leben hier, und hey, Daniel Küblböck ist der Hausmeister! Was will man mehr? Dass ein paar von ihnen im »richtigen Bühnenleben« eigentlich Puppen sind, was macht das schon? Richtig: viel Spaß! Dafür sorgt auch die Musik: Die Songs von Robert Lopez und Jeff Marx haben Ohrwurmpotenzial, und wer bisher nicht recht wusste, wozu das Internet gut sein könnte, wird es nach dieser Show definitiv wissen. Und nachsingen!Die Premiere von Avenue Q ist am Sonntag, 10.09. um 19:30 Uhr im Stadttheater. Karten für die Premiere sowie alle weiteren Vorstellungen bis Ende Oktober sind bereits erhältlich an der Theater- und Konzertkasse, Altstädter Kirchstraße 14 (Tel.: 0521 / 51 54 54), allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online auf www.theater-bielefeld.de.