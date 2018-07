Biberbach : Wallfahrtskirchen "Zum Herrgöttle von Biberbach" |

Am Samstag, 22. September, ist die Wallfahrt nach Biberbach. Um 6.30 Uhr beginnen wir unseren Weg in St. Jakobus. Unterwegs treffen wir mit Wallfahrern der Pfarreiengemeinschaft Neusäß zusammen und gehen gemeinsam weiter nach Biberbach. Bei einer Brotzeitpause an der Schmutterbrücke werden wir mit Kaffee und Butterbrezen versorgt. Die Spende dafür kommt der Ungarnhilfe zugute. Um 12.00 Uhr feiern wir in der Pfarrkirche von Biberbach den Wallfahrtsgottesdienst.