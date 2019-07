Mal - Workshops im blaukariert - Raum für Kultur in Biberbach

sonntags 11.00 - 16.00 UhrDie nächsten Termine: 25.08. / 22.09. / 20.10. 2019Ein Angebot für alle die gerne malen.Ich möchte Menschen die spannenden, individuellen Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks nahe bringen. Die Freude am Tun, das spielerischen Finden des eigenen Stils stehen dabei im Vordergrund.Es gibt jeweils einen Themenschwerpunkt, wie z.B. Farbe oder Komposition.In kleinen Übungen zum Thema, kann man Neues ausprobieren oder bestimmte Projekte bearbeiten. Zusammen mit anderen Menschen ist das Malen, in der kreativen Atmosphäre des Künstlerateliers, inspirierend und motivierend.Verschiedene Materialien stelle ich zur Verfügung; Besonderes bitte selber mitbringen. Es kann an Wänden und Tischen mit wasserlöslichen Farben, Stiften, Kreiden etc. auf Papier oder Leinwänden gearbeitet werden.Der Workshop kostet 50 €Getränke und kleine Snacks sind inclusive.Bitte rechtzeitig anmelden, die Teilnehmerzahl ist auf 8 Pers. begrenzt.Info: blaukariert - Raum für Kultur Ich freue mich über Ihr InteresseMit freundlichen GrüßenStephan Winkler