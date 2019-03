In der Musikschule geht es rund!

Biberbach : Grundschule |

Am Samstag, 11. Mai 2019 geht es beim Tag der offenen Tür in der Musikschule Biberbach von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr rund.



Um 14:30 Uhr wird der Informationsnachmittag mit den Schülerinnen und Schülern der Musikalischen Früherziehung und spannenden Rätseln rund um die Musik eröffnet. Außerdem präsentiert sich ein großes Musikschulorchester mit Schülern und Lehrern. Anschließend haben alle Interessierten die Möglichkeit das Angebot der Musikschule Biberbach e. V. kennenzulernen, Instrumente auszuprobieren und sich über die verschiedenen Unterrichtsformen zu informieren. Um 15:15 Uhr besteht die Möglichkeit in der Trommelgruppe zu schnuppern. Für Erwachsene werden um 15:15 und 16:15 Uhr Schnupperstunden auf den Veeh-Harfen angeboten.



Das Angebot der Musikschule Biberbach reicht vom Gruppenunterricht der elementaren Grundfächer über den individuellen Einzelunterricht und den Unterricht in kleinen Gruppen bis hin zum ergänzenden Ensembleunterricht für Instrumentalisten, Sängerinnen und Sänger. Auch Erwachsene, die sich als Anfänger einen langgehegten Wunsch erfüllen oder nach längerer Pause wieder einsteigen möchten, sind bei uns herzlich willkommen.



An-, Ab- und Ummeldungen für das Schuljahr 2019/2020

Per E-Mail oder telefonisch unter 08273 / 998498.

Mittwoch, 15.5. - 18 bis 20 Uhr

Montag, 20.5. - 9 bis 11 Uhr

Donnerstag, 23.5. - 18 bis 20 Uhr



Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage www.musikschule-biberbach.de oder telefonisch unter 08273/998498.