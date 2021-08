Die SEO Campixx 2021: Vortrag von ABAKUS Internet Marketing zu Personal Branding SEO mit Anna Pianka

Die SEO Campixx geht in die nächste Runde. Am 26. und 27. August 2021 dreht sich wieder alles um Suchmaschinenoptimierung!Erneut stehen zahlreiche Vorträge, Talkrunden und exklusive Insights auf dem Programm. Die Speaker setzen dabei interessante Schwerpunkte. Anna Pianka von Medienpartner ABAKUS Internet Marketing behandelt in ihrem Vortrag beispielsweise das häufig unterschätzte Thema Personal Branding SEO. Denn mit gezielten Maßnahmen der Suchmaschinenoptimierung lässt sich der Aufbau einer Personenmarke unterstützen und die Expertise einer Person online untermauern. Wie genau das funktioniert, teilt die SEO Expertin Anna Pianka am ersten Veranstaltungstag ab 14 Uhr in Outdoor Raum 3.Weitere Spezial-Themen, die bei der diesjährigen SEO Campixx näher beleuchtet werden, sind unter anderem: Paginierungskonzepte, Navigationsmenüs, Erfolgsmessung von interaktiven Elementen, Kannibalismus im SEO und der Zusammenhang von CO2 Optimierung und SEO. Die verschiedenen Programmpunkte sind jeweils mit „Beginner“, „Advanced“ oder „Professional“ gekennzeichnet, sodass klar ersichtlich ist, wieviel Vorwissen für die Teilnahme vorausgesetzt wird.Wie immer bietet die SEO Campixx außerdem verschiedene Möglichkeiten zum Networken und Spaß haben an. Die Location am See eignet sich hervorragend für ein buntes Rahmenprogramm mit Beach-Volleyball, Badminton, Tretbootfahren, Lagerfeuer und Boule. Die Abendgestaltung wird durch Bier-Yoga und Karaoke bestimmt.In diesem Jahr gibt es sogar gleich zwei Möglichkeiten an der SEO Campixx, der beliebten Fachkonferenz zum Thema Suchmaschinenoptimierung, teilzunehmen: Direkt vor Ort am Müggelsee in Berlin oder bequem von zuhause aus. Die Veranstaltung wird nämlich sowohl in Präsenz stattfinden, als auch live gestreamt werden.Noch sind einige der begehrten Vor-Ort-Tickets erhältlich. Die Kombi-Tickets, mit denen man sowohl an der SEO Campixx als auch der Ablegerveranstaltung Contentixx in Präsenz teilnehmen kann, sind bereits ausverkauft. Die Online-Tickets sind kostengünstiger. Gruppen können hier bei der Buchung sogar noch extra sparen.