Die SEO CAMPIXX 2019: Das Klassentreffen der SEO-Szene

Bald ist es soweit! Vom 21. bis zum 22. März 2019 findet die diesjährige SEO CAMPIXX in Berlin statt. Bei dem Event treffen sich Online Marketer und die Profis der Suchmaschinenoptimierung, um sich über die aktuellen Entwicklungen im SEO Bereich auszutauschen.Die SEO CAMPIXX hebt sich durch ihre familiäre Atmosphäre und Lebendigkeit deutlich von anderen SEO Konferenzen ab. Hier steht der Meinungs- und Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt, mit dem Ziel gemeinsam zu wachsen und neue Herausforderungen zu meistern. Denn auch wenn mehr als 600 Teilnehmer erwartet werden, wird großer Wert auf ein Verbundenheitsgefühl gelegt, dass zum Networken und Lernen einlädt.Rund 120 Speaker sind bereit, ihr Wissen in Vorträgen und Workshops zu teilen. Dabei werden auch Themen besprochen, die auf anderen Konferenzen keinen Platz haben. Dazu zählen beispielweise Agentur Insights, sowie zahlreiche praktische und ganz konkrete Tipps und Tricks für die Suchmaschinenoptimierung. Das vielseitige und umfangreiche Programm bietet für jeden Teilnehmer die passenden Inhalte, sodass Langeweile gar nicht erst aufkommen kann.Ein begleitendes Abendprogramm und die Möglichkeit der Unterbringung im Konferenzhotel, runden die Veranstaltung ab.Die SEO Agentur ABAKUS aus Hannover ist dieses Jahr gleich mit zwei Speakern bei der SEO CAMPIXX vertreten und freut sich darauf, viele bekannte und neue Leute der SEO-Szene in Berlin zu treffen.Die Tickets für die SEO CAMPIXX 2019 sind mittlerweile ausverkauft, doch wer sich dieses besondere SEO Event dennoch nicht entgehen lassen möchte, hat noch die Möglichkeit ein Kombiticket für die SEO CAMPIXX und die CONTENTIXX zu erstehen, bei welcher Content Marketing im Vordergrund steht.