Und noch 2x Nachlese von kleineren Musikveranstaltungen im Oktober

Musiker :Patrick Braun (Saxophon),Kenneth Berkel (Piano),Carmelo Leotta (Bass),Torsten Zwingenberger (Schlagzeug/Percussion).Die kleineren Lokalitäten im Berliner Raum lassen sich etwas einfallen, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Die Anforderungen sind meist 2G, was ich in Ordnung finde, man muss dann keine Maske mehr tragen. Die Tische stehen weit auseinander und nur 2 Personen werden an einen Tisch plaziert, so dass genügend Abstand gewahrt ist. Normalerweise würde das Dreifache an Leuten in diesen Raum hineinpassen. Es gibt eine schöne Bühne, hell und mit guter Sicht, ganz gleich wo man sitzt. Überrascht war ich über die sehr niedrigen Getränkepreise, man bediente sich selbst und legte den kleinen Obolus einfach in eine Schale.Da die Musiker bei solchen Veranstaltungen wenig verdienen, gab es am Ausgang eine Sammelbox, wer wollte, konnte hier noch eine Kleinigkeit spenden.2)Blues & Boogie im KultRaum Kleinmachnow gleich am Stadtrand zu Zehlendorf mit Georg Schroeter und Marc Breitfelder. Das erste Mal für mich in diesem kleinen Venue mit supernetten Leuten und lockerer, fast familiärer Atmosphäre. Dazu zwei tolle Musiker und der Freitagabend ist gerettet. Auch hier äußerst niedrige Getränkepreise, der Eintrittspreis war mehr als human - Zutritt ebenfalls nur nach 2G. Dieses Venue sollte man unterstützen, das Personal arbeitet ehrenamtlich und lebt u.a. von Vereinsbeiträgen. Dort wird allerhand auf die Beine gestellt und auch unter schwierigen Bedingungen so manches Highlight geboten.