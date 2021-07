Richard Aramé und Kat Baloun – Funky Blues Night. Open Air.

Berlin : Globe Berlin |

Der gebürtige Franzose Richard Aramé versteht sein Publikum mit einer Mischung aus Virtuosität und Humor in seinen Bann zu ziehen. Richard Aramé spielte u.a. mit Martha Reeves, Robben Ford, Liz McComb. Mit seiner Band bringt der international renommierte Sänger und Gitarrist eine Mischung aus Old School R&B, Blues und eine Prise Funk auf die Bühne. Neben Eigenkompositionen sind Klassiker von den Beatles und Jimi Hendrix über James Brown, Sly & The Family Stone bis zu Keb Mo mit im Gepäck. Entertainment vom feinsten mit Tanzgarantie! www.richardarme.wixsite.com



Special Guest dieser Funky Blues Night ist die Sängerin Kat Baloun. In den Siebzigern wurde die Tochter einer klassischen Pianistin aus Cincinnati, Ohio vom Bluesbazillus angesteckt und zählt seither zu den gefragtesten Sängerinnen dieses Stils. Im Jahr 1974 zog es Kat nach San Francisco, wo sie in einem akustischen Delta Blues-Quartett, der Elmer Lee Thomas Blues Revue, sang und die Mundharmonika spielte. Seit 1994 lebt das Energiebündel Kat Baloun in Deutschland und präsentiert Ihren unglaublichen kraftvollen Mix aus Blues, Soul und Rock. Wo Kat Baloun eine Bühne betritt, ist Party angesagt! www.katbaloun.de



Mit Richard Aramé (guitar, vocals), Jens Schmidl (guitar, vocals), Thomas Hoppe (bass), Matthias Stolpe (harp), Igor Prijahin (drums), special guest: Kat Baloun (harp, vocals)



Globe Berlin – Schauspiel. Wortkunst. Weltmusik - Sommer Open Air 2021

Bis zum 18. September ist das Charlottenburger Globe Berlin die Bühne für zahlreiche Veranstaltungen in einem einzigartigen Ambiente unter freiem Himmel. Schauspiele von Shakespeare (DIE KOMÖDIE DER IRRTÜMER, DER STURM, ROMEO & JULIA), Schiller (MARIA STUART), Scheerbart (ES LEBE EUROPA) und Platon (PHAIDON) stehen ebenso auf dem Programm wie Jazz/Blues-Konzerte, Impro-Theater, Tanz-Performance und musikalische Lesungen. Bis der Wiederaufbau des ehemaligen Schwäbisch Haller Theater-Rundbaus an der Sömmeringstraße möglich ist, bespielt das Globe Ensemble mit seinen Gästen das „Open-O“, eine ringförmige Freilichtbühne aus hölzernen Bauteilen des zukünftigen Globe. Das Publikum sitzt in der Mitte, auf Abstand platziert kann es hier Kultur ohne 3G-Nachweis und am Platz ohne Maske genießen. Tickets ab 13 Euro gibt es auf www.globe.berlin, bei Ticketmaster sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen.