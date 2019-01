Kabarett-Premiere: Aus Jux und Dollerei

Der alltägliche Irrsinn, speziell in der Politik, ist doch vom Kabarett kaum mehr zu toppen und die beiden Kabarettistinnen Sabine Genz und Franziska Hausmann finden auf das große „Warum das alles so ist“ nur eine Antwort: Höchst wahrscheinlich Aus Jux und Dollerei – so der Titel des neuen Programms, das am Samstag, 26. Januar Premiere feiert.

Und so machen sie sich einen Jux daraus, die Dollereien des alltäglichen Wahnsinns in Szenen und Lieder zu packen und dabei ihre Berliner Herkunft nicht zu verleugnen.Im Herbst 2018 eröffnete die Berliner Kabarettistin und Sängerin MARGA Bach das MundART und Comedy Theater „Berliner Schnauze“ in Berlin-Friedrichshain. In gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre erwartet die Besucher auf 80 Plätzen eine unterhaltsame Mischung aus Kabarett, Comedy, Musik, Tanz und Gesang nach Berliner Art: große Klappe, kesse Sprüche, durchaus auch mal deftig und anzüglich – Berliner Herz mit Schnauze eben!Die Frauenwoche im März ausgenommen wird täglich außer montags und dienstags um 20 Uhr gespielt, sonntags um 19 Uhr. Die Tickets kosten einheitlich 24 Euro (ggf. zzgl. Gebühren) und sind erhältlich an Theaterkassen, telefonisch, online oder per Mail. Das Programm mit Ticketbuchungslinks finden Sie unter https://www.berliner-schnauze-theater.com Berliner Schnauze Theater, Karl-Marx-Allee 133, 10243 Berlin-Friedrichshain