Journey to the Source - Afro-Latin-Jazz - Open Air

Berlin : Globe Berlin |

Journey to the Source ist ein Jazz-Quartett, das seit seiner Gründung im Jahr 1995 in und um Deutschland, Polen, Spanien, der Schweiz, Portugal und Frankreich auftritt. Zusammen haben sie einen sehr einzigartigen Klang geschaffen, der an den ersten Noten, die sie spielen, erkennbar ist. Ihre Musik hat Einflüsse von "Blues", "Hard Bop", "Far Eastern", "Oriental", "African" und "Funk" - sie erzeugt einen Klang voller Geist, Tiefe und Energie. Die Musiker haben im Laufe ihrer 25-jährigen Zusammenarbeit mehrere CDs aufgenommen und produziert, darunter "Fuasi & Ensemble", "Fuasimodo rings a Bell", "Fuasi & Ensemble Live im Café Central in Madrid, Spanien" und "The Afro-Cubano Latin Jazz Connection“. Ihre erste Studio- und letzte CD-Produktion ist „The Abakuá“ und wurde 2008 veröffentlicht. Ihr neues und mit Spannung erwartetes Album mit Originalkompositionen, die von jedem Mitglied der Gruppe beigesteuert werden, ist im Entstehungsprozess und wird voraussichtlich im Frühling 2021 realisiert.



Mit: Fuasi Abdul-Khaliq (Saxophon, Klarinette, Flöte), Rolf Zielke (Klavier), Kenny Martin (Schlagzeug), Maximilian Hughes (E. Bass)





Globe Berlin – Schauspiel. Wortkunst. Weltmusik - Sommer Open Air 2021

Bis zum 18. September ist das Charlottenburger Globe Berlin die Bühne für zahlreiche Veranstaltungen in einem einzigartigen Ambiente unter freiem Himmel. Schauspiele von Shakespeare (DIE KOMÖDIE DER IRRTÜMER, DER STURM, ROMEO & JULIA), Schiller (MARIA STUART), Scheerbart (ES LEBE EUROPA) und Platon (PHAIDON) stehen ebenso auf dem Programm wie Jazz/Blues-Konzerte, Impro-Theater, Tanz-Performance und musikalische Lesungen. Bis der Wiederaufbau des ehemaligen Schwäbisch Haller Theater-Rundbaus an der Sömmeringstraße möglich ist, bespielt das Globe Ensemble mit seinen Gästen das „Open-O“, eine ringförmige Freilichtbühne aus hölzernen Bauteilen des zukünftigen Globe. Das Publikum sitzt in der Mitte, auf Abstand platziert kann es hier Kultur ohne 3G-Nachweis und am Platz ohne Maske genießen. Tickets ab 13 Euro gibt es auf www.globe.berlin, bei Ticketmaster sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen.