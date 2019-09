Jemeinsamet Jetreller – Mitsingen bei Kaffee und Kuchen

Ab 29. September 2019 lädt das BERLINER SCHNAUZE Theater an jedem letzten Sonntag des Monats zum Mitsingen ein. Musikalisch unterstützt durch Gisela Reiber (Akkordeon), Thomas Kauf (Gitarre) und H.-P. Fock (Bass) können sich Sangesfreudige im Theater einfinden, um bei Kaffee und Kuchen oder Schmalzstulle olle Kamellen zu schmettern, schluchzende Schlager zu intonieren, Moritaten oder Evergreens anzustimmen.

Monatlich wechselt der musikalische Schwerpunkt, z.B. Berliner Gassenhauer, Shantys, Volks- oder Weihnachtslieder. Auch Geschichten und Anekdoten tragen zum unterhaltsamen Nachmittag bei. „Jemeinsamet Jetreller“ an jedem letzten Sonntag des Monats um 16 Uhr. Der Eintritt kostet 24 Euro inklusive Kaffee und Kuchen oder Schmalzstulle.Vor einen Jahr wagte die Berliner Kabarettistin und Sängerin MARGA Bach einen mutigen Schritt und machte aus dem früheren „Kabarett Charly M.“ in Berlin-Friedrichshain das MundART & Comedy Theater BERLINER SCHNAUZE. Eine Bühne für alle, die den frechen Berliner Dialekt lieben und gern lachen. Das kleine Theater unterhält seitdem seine Gäste auf 80 Plätzen in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre mit einer lebendigen Mischung aus Kabarett, Comedy, Musik, Tanz und Gesang nach Berliner Art: große Klappe, kesse Sprüche, durchaus auch mal deftig und anzüglich – Berliner Herz mit Schnauze eben! Die unterschiedlichen Gastspielkünstler sowie die Hausherrin mit ihren eigenen Programmen haben sich inzwischen eine kleine aber feine Fangemeinde aus Berlin und aus dem Umland erspielt.Weitere Termine:27.10.2019 / 16:00 Uhr24.11.2019 / 16:00 Uhr29.12.2019 / 16:00 UhrBERLINER SCHNAUZE MundART & Comedy TheaterProgramm: Gespielt wird an Werktagen um 20 Uhr, sonntags um 19 Uhr. Schließtage und Nachmittagsveranstaltungen siehe Spielplan www.berliner-schnauze-theater.comEinlass: ab 18 Uhr (Nachmittagsvorstellungen ab 15 Uhr)Programmdauer: 2 Stunden inklusive PauseEintritt / Tickets: 24 Euro (ggf. zzgl. weiterer Gebühren), keine Ermäßigungen. Tickets an den bekannten Theaterkassen, online, per Mail an berliner-schnauze-theater@gmx.de oder unter Telefon (030) 42 02 04 34Adresse: Berliner Schnauze Theater, Karl-Marx-Allee 133, 10243 Berlin-FriedrichshainVerkehrsverbindungen: U 5 Haltestelle Weberwiese, U 5, Tram M 10, Nachtlinie N 5 Haltestelle Frankfurter TorDas Theater ist barrierefrei.