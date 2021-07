Globe Summer Jazz Festival: The Big Five + Chat Noir

Das Globe Summer Jazz Festivals in Kooperation mit Yorckschlösschen Berlin präsentiert an einem Abend zwei hochkaratige Bands. Anschließend Jam Session.sind erfahrene Musiker aus der Berliner Szene, sie spielen in verschiedenen sogenannten "großen" oder "kleinen" Bands im Stil der 20er / 30er Jahre ... The Big Five versuchen, den Swing so improvisiert wie möglich zu halten und dieses Gefühl der "Entspanntheit" in ihrer Musik... https://www.thebigfiveswing.com/ Daniel Duspiwa : Tenor Saxophon; Laurent Humeau : Trompete; Jack B. Latimer : Gitarre; Ben Lehmann : Kontrabass; Francois Perdriau : SchlagzeugDie Gipsy-Swing-Bandverspricht einen beflügelnden Ausflug in neu komponierte Swing-Welten. Die vier jungen, charmanten Herren entführen den Zuhörer mit originellen Arrangements und feurigen Improvisationen in atemberaubende Höhen und magische Sphären voller Witz, Eleganz und unbeschwerter Virtuosität. Das eingeschworene Quartett aus Sopransaxophon, akustischer Gitarre, Kontrabass und Vibraphon bedient sich dabei melodiöser Phrasen, Stilrichtungen zwischen Gipsy, Jazz und Swing und eines unverwechselbaren Band-Sounds: ob dynamisch-aufbrausend, melancholisch-anschmiegsam, ekstatisch-berauschend, tanzbarpopulär oder gerissen-cool, volksliedhaft-sehnsüchtig oder lässigausgefuchst. Chat Noir Berlin ist reinste Spielfreude. http://www.chatnoirberlin.com/ Amadeus Chiodi - Sopran Saxophon, François Giroux – Gitarre, Christian Fischer – Kontrabass, Hauke Renken – VibraphonBis zum 18. September ist das Charlottenburger Globe Berlin die Bühne für zahlreiche Veranstaltungen in einem einzigartigen Ambiente unter freiem Himmel. Schauspiele von Shakespeare (DIE KOMÖDIE DER IRRTÜMER, DER STURM, ROMEO & JULIA), Schiller (MARIA STUART), Scheerbart (ES LEBE EUROPA) und Platon (PHAIDON) stehen ebenso auf dem Programm wie Jazz/Blues-Konzerte, Impro-Theater, Tanz-Performance und musikalische Lesungen. Bis der Wiederaufbau des ehemaligen Schwäbisch Haller Theater-Rundbaus an der Sömmeringstraße möglich ist, bespielt das Globe Ensemble mit seinen Gästen das „Open-O“, eine ringförmige Freilichtbühne aus hölzernen Bauteilen des zukünftigen Globe. Das Publikum sitzt in der Mitte, auf Abstand platziert kann es hier Kultur ohne 3G-Nachweis und am Platz ohne Maske genießen. Tickets ab 13 Euro gibt es auf www.globe.berlin, bei Ticketmaster sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen.