Globe Ensemble Berlin: DER STURM von William Shakespeare

Das Globe Ensemble Berlin zeigt Shakespeares Spätwerk in spannender Aktualität. Die Komödie vom visionären Zauberer Prospero, dem rechtmäßigen, aber auf eine Insel vertriebenen Herzog von Mailand, thematisiert Wandel durch Globalisierung, den Widerstreit von Zivilisation und Natur, Unterdrückung und gerechter Herrschaft. Sie zeigt, wie durch Naturgewalt plötzlich alles wieder auf Anfang gesetzt wird, Platz schafft für Visionen wie Desillusionen.Mithilfe eines Sturms zwingt Prospero seine Widersacher um König Alonso auf diese Insel und ein Kampf um Hoheitsanspruch und Vergeltung entbrennt. Als sich seine Tochter Miranda in Alonsos Sohn verliebt, scheint eine Utopie möglich. Doch wie kann Frieden entstehen, wenn Rache der Reue im Weg steht?Mit: Anselm Lipgens, Benjamin Krüger, Nadja Schimonsky, Saskia von Winterfeld, Uwe Neumann, Wiebke Acton /Regie: Jens Schmidl / Übersetzung: Christian Leonard / Kostüme: Katharina Piriwe / Bühne: Thomas Lorenz-Herting / Musik: Bernd MedekUnter dem Motto ZORN UND ZUFLUCHT plant das Globe Berlin in der Zeit vom 3. Juni bis zum 18. September fast 100 Veranstaltungen, darunter drei Premieren mit Werken von Shakespeare (KOMÖDIE DER IRRTÜMER), Schiller (MARIA STUART) und Scheerbart (ES LEBE EUROPA), die Wiederaufnahmen von Shakespeares ROMEO UND JULIA und DER STURM sowie Konzerte, szenische Lesungen und Tanz-Performances. Tickets ab 13 Euro gibt es auf www.globe.berlin, bei Ticketmaster sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen. Der Spielbetrieb erfolgt unter Einhaltung der aktuellen Corona-Auflagen. Sollten Vorstellungen Corona- oder Witterungs-bedingt ausfallen, können die Tickets zurückgegeben oder auf einen anderen Termin verlegt werden.Bis der Wiederaufbau des ehemaligen Schwäbisch Haller Theater-Rundbaus an der Charlottenburger Sömmeringstraße möglich ist, bespielt das Globe Berlin mit seinen Gästen das „Open-O“, eine ringförmige Freilichtbühne aus einigen hölzernen Bauteilen des zukünftigen Globe. Seit 2019 haben hier schon mehr als 10.000 Besucher im Innenraum und mit erforderlichem Abstand auf Stühlen Platz genommen, um das Programm aus Schauspiel. Wortkunst. Weltmusik zu erleben.Corona- und witterungsbedingt sind Änderungen möglich.Bitte beachten Sie die Besucher-Information und die Schutz- und Hygienemaßnahmen