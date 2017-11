Nach dem hervorragenden Ergebnis beim Berliner Chortreff, einer 10tägigen Konzertreise nach China beendet der Chor des Jungen Ensembles Berlin das aufregende Chor-Jahr 2017 mit zwei A-cappella-Konzerten unter dem Motto: „Frohlocket, Ihr Völker“. Feierliches zur Weihnacht quer durch fünf Jahrhunderte, zu entdecken gibt es Altbekanntes und neu Arrangiertes.Es ist die Königsdiziplin für jedes Vokalensemble: der A-cappella-Gesang ist wohl die schwierigste Form des Singens, verlangt er nach einem Vokalklang in seiner reinsten gar intimsten Form. Eine Herausforderung, die der Chor des Jungen Ensembles Berlin in der wunderbar klaren Akustik der Sophienkirche gern annimmt.Programm:Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Frohlocket, Ihr Völker auf ErdenGiovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594): Exultate DeoJohannes Eccard (1553-1611): Übers Gebirg Maria gehtMarcel Dupré (1886-1971): Ave MariaMaurice Duruflé (1902-1986): Ubi CaritasJohann Sebastian Bach (1685- 1750): Jesus bleibet meine FreudeFelix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Wie lieblich sind die BotenCesar Franck (1822-1890): Panis angelicusGabriel Fauré (1845-1924): Cantique de Jean RacineSergei Rachmaninow (1873-1943): Bogoroditsye DyevoEdvard Grieg (1843-1907): Ave maris stellaGünther Raphael (1903-1960): Maria durch ein DornwaldHenry John Gauntlett (1805-1876) / James O´Donnell (*1961): Once in royal David´s cityJames Lord Pierpont (1822-1893) / Ralph Allwood (*1950): Jingle BellsEduard Ebel (1839-1905) / Helmut Barbe (*1927): Leise rieselt der SchneeDaniel Elder (*1986): The Heart's ReflectionMichael Praetorius (1571-1621) / Donald Cashmore (1926-2013): Es ist ein Ros entsprungenFelix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847): Hark! The herald angels singPeter Gritton (*1963): Santa Claus is Coming to TownTraditional (um 1800) / Bob Chilcott (*1955): Mo Li HuaChor des Jungen Ensemble Berlin e.V.Leitung: Vinzenz WeissenburgerEintritt: PK I: 22 € / 16 € erm. und PK II: 18 € / 12 € erm. Karten an der Abendkasse oder unter https://shop.reservix.de/off/login_check.php?vID=1... Ermäßigungen für Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner, Arbeitslose und Schwerbehinderte mit Vorlage eines gültigen Ausweises.