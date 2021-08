Die Amischen

Amische und Aussteiger: „Romantisiert uns nicht!“

Die Amish in den USA - eine Zeitreise ins Mittelalter

Abseits der Moderne: Wissenswertes über die Welt der Amischen

Ordnung ist das ganze Leben

Wie die Amischen sprechen

Das schlichte Leben der Amischen. Ein Leben ohne Telefon, ohne Fernseher und Computer. Kannst du dir das vorstellen? Das ist gar nicht so einfach. Es gibt aber tatsächlich Menschen, die so leben ... > kruschel-kinder.de, 08. Februar 2013 (dpa) > https://kruschel-kinder.de/wissen/damals-und-heute...

Lancaster, Pennsylvania: Die Faszination der Kultur und des Lebensstils der Amischen



Die Amischen im Elsass im 18. Jahrhundert

Amisch – heute leben wie im 18. Jahrhundert

Auf den Spuren der Amischen in Bayern

Die Fortschrittsverweigerer: Amische in Bayern

Literatur

Mehr zu Glaubensflüchtlingen

Die Amischen (englisch Amish ['ɑːmɪʃ]) sind eine täuferisch-protestantische Glaubensgemeinschaft. Die Bezeichnung leitet sich vom Namen ihres Begründers Jakob Ammann (1644–1730) ab. Die Amischen haben ihre Wurzeln in der reformatorischen Täuferbewegung Mitteleuropas, vor allem der Schweiz und Süddeutschlands. Vom Hauptstrom der Täufer, den Mennoniten, trennten sich die Amischen 1693. ... > Wikipedia > https://de.wikipedia.org/wiki/Amische In der Stadt Unity im US-Bundesstaat Maine haben sich verschiedene Subkulturen angesiedelt: Konsumverweigerer, Biobauern, Hippies – und immer mehr Amish People. Die Glaubensgemeinschaft lebt einfach und gewinnt in den USA an Attraktivität. Die Amischen haben sich mit den übrigen Aussteigern in Unity arrangiert – trotz Meinungsverschiedenheiten. ... Deutschlandfunk, 30.06.2016, von Sonja Beeker > https://www.deutschlandfunk.de/amische-und-ausstei... Die Amish oder Amischen sind eine täuferisch-protestantische Glaubensgemeinschaft, die ihre Wurzeln in Mitteleuropa, vor allem der Schweiz und Süddeutschland hat. Inzwischen leben etwa 300.000 Amische in 32 Bundesstaaten der USA (Stand 2015)¹.Deutsch ist ihre Muttersprache, doch die Heimat ihrer Vorfahren haben sie seit Jahrhunderten nicht gesehen. Sie sind Getriebene ihres Glaubens und sie leben abseits der Highways in den Tälern zwischen den Hügeln Pennsylvanias. > usa-info.net, 21. April 2020 > https://www.usa-info.net/usa-wiki/amish-in-den-usa... Keine Autos, keine Gewalt und keine Elektrizität. Die täuferisch-protestantische Religionsgemeinschaft der Amischen ist die wohl aussergewöhnlichste Glaubensgruppe unter Christen. ... > Blick.ch, publiziert: 18.02.2019 um 06:51 Uhr, aktualisiert: 04.03.2019 um 10:38 Uhr > https://www.blick.ch/life/wissen/religion/wissensw... Limitierte Geschwindigkeit: In den Siedlungsgebieten der Amischen prallen auch auf den Straßen zwei Welten aufeinander – Pferdekutschen und Autos. Die Amischen in Pennsylvania legen großen Wert auf Tradition. Ihr Leben folgt genauen Regeln. Jedenfalls meistens. ... FAZ, 26.11.2019, von ROLAND LINDNER, Fotos: PIER GIORGIO DANELLA > https://www.faz.net/multimedia/wie-die-amischen-ih... Die Amischen leben vor allem in den USA - aber wenn du sie sprechen hören würdest, würdest du viele Worte sehr gut verstehen. ... > kruschel-kinder.de, 08. Februar 2013 (dpa) > https://kruschel-kinder.de/nachrichten/Wie_die_Ami... Die Amischen kamen in den 1720er Jahren nach Lancaster. Sie leben noch heute so wie einst, als das Leben noch ein bisschen weniger kompliziert war. Es ist faszinierend, dass die Amischen als Selbstversorger leben und nicht auf andere angewiesen sein möchten. Sie fertigen ihre Kleidung selbst an und die Mädchen stecken ihre Kleider ab, sodass sie im Laufe der Jahre mit ihnen mitwachsen. ... > von Victoria Shephard > https://www.visittheusa.de/experience/lancaster-pe... Jahrhunderts bricht eine neue Verfolgungswelle über die Amischen herein und vertreibt sie von ihrem Grund und Boden. Diese neuerliche Zerstreuung verleiht ihrer ... > https://museeprotestant.org/de/notice/die-amischen... Hier leben etwa 15 000 Menschen in Frieden und Harmonie: 3900 von ihnen sind Amische. Sie gehören zu den Traditionellsten in ganz Nordamerika. Sie pflegen heute ... > Schweizer Monat, Ausgabe 1081 – November 2020 - von Pier Giorgio Danella > https://schweizermonat.ch/amisch-heute-leben-wie-i... Der Regensburger Hermann Hage hat ein ungewöhnliches Hobby: Er beschäftigt sich mit bayerischen Amischen. Denn Hages Ahnen gehörten zu den ersten zehn amischen Familien, die 1803 südlich von Regensburg angesiedelt wurden. ... > Bayerischer Rundfunk, 19.07.2021, 16:54 Uhr > https://www.br.de/nachrichten/kultur/auf-den-spure... Sie wollen ohne die Errungenschaften des technischen Fortschritts leben. Vor 100 Jahren sind die letzten Amischen aus Bayern nach Amerika ausgewandert. Ihre Traditionen pflegen heute die bayerischen Mennoniten. Joseph Berlinger berichtet über Altmodisches und Utopisches. ... > radio/bayern2, Stand: 01.01.2013 | Archiv > https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/zeit-fue...