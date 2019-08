Deutsch-Finnischer Chor in der Hochmeisterkirche – Internationales Konzert

Berlin : Hochmeisterkirche |

Am Samstag, den 21. September 18.00 erklingt in der Hochmeisterkirche unter dem Titel “Du meine Seele, singe” geistliche und weltliche Chormusik von Schütz, Mendelssohn, Gjeilo, Sibelius, Mäntyjärvi u.a.. Es singt der Deutsch-Finnische Chor Helsinki unter der Leitung von Agnes Goerke und der einladende Kissi-CHOR unter der Leitung von Anita Rennert.

Der Deutsch-Finnische Chor zählt 35 aktive Sängerinnen und Sänger. Er wurde 1970 mit der Absicht gegründet, die deutsche Sprache und Kultur durch Musik in Finnland

bekannt zu machen. Neben deutscher geistlicher Chormusik - Motetten, Kantaten, Messen, Oratorien, Requien – gehört auch weltliche Chormusik von der Renaissance bis zur Moderne zum Chorrepertoire. Auf seinen Konzertreisen durch Deutschland, Schweden, in die baltischen Länder und nach Russland erwärmt der Chor sein Publikum auch mit den Klängen der finnischen Chormusik.

Der Eintritt zum Chorkonzert ist frei, es wird eine Kollekte gesammelt.



Eintritt frei



Chorleitung:

Agnes Goerke (Deutsch-Finnischer Chor)

Anita Rennert (Kissi-Chor)