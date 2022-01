Der 207. Blaue Montag – Die ganze Stadt in einer Show – Live und Livestream

Einen lebhaften Beitrag zur Berliner Stadt-Kultur-Geschichte leistet seit 1990 „Der Blaue Montag“, das „lebende Stadtmagazin“. Die bunte, Varieté-ähnliche Mix-Show mit stets wechselnden Künstlern wird ausgewählt und präsentiert vom Kabarettisten Arnulf Rating und dem Maulhelden-Team sowie musikalisch aufgemischt und untermalt von wechselnden Bands.

Am 7. Februar 2022 wird wieder blau gemacht und im Kabarett-Theater Die Wühlmäuse öffnet sich der Vorhang u.a. für Europas Flaschenmusik-Marktführerdie spitzzüngige Südländerin, Lady L’Aiream Trapez, den göttlichen Gaukler, den Meister des geschliffenen Wortes am Klavier, die erstaunliche Jongleurin, den umwerfendenund die mitreißendenals Band des Abends.(ggf. zzgl. weiterer Kosten), wer lieber nur online dabei sein möchte, kann die Showgenießen! Bitte informieren Sie sich tagesaktuell auf der Homepage der Wühlmäuse über die geltenden Hygienevorgaben.Berliner Kabarett-Theater DIE WÜHLMÄUSE, Pommernallee 2-4, 14052 Berlin, U 2 Theodor-Heuss-PlatzTickets: 27,40-34 Euro (ggf. zzgl. Bearbeitungs- und Versandkosten)Ticket-Order: 030-30 67 30 11 (Mo-So 12-18 Uhr) oder per E-Mail (karten@wuehlmaeuse.de) oder online https://www.wuehlmaeuse.de//spielplan/details/9258... Der Livestream ist gratis ( https://youtu.be/ld8tG0j9PHI Eine Produktion des Maulhelden Büro/Arnulf Rating, Wiclefstr. 17, 10551 Berlin