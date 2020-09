Der 204. Blaue Montag – Das lebende Stadtmagazin

Am 5. Oktober 2020 ist es endlich wieder soweit – Arnulf Rating und sein Maulhelden-Team laden zum Blauen Montag, allerdings mit Pandemie-bedingten Änderungen: Die „Corona-Edition“ des 204. Blauen Montag serviert das bunte Bühnen-Potpourri gleich zweimal am gleichen Abend in jeweils 75 Minuten ohne Pause.

Tickets gibt es im Zweierpack zu 27,50 Euro, Einzelkarten oder mehr Plätze müssen telefonisch gebucht werden. Um 18:00 Uhr und um 20:30 Uhr öffnet sich der Vorhang des Kabarett-Theaters Die Wühlmäuse u.a. für den Kabarettisten Erik Lehmann – Leihgabe der Herkuleskeule Dresden, den Lichtbild-Kommentator Klaus Nothnagel, die Glam- und Glitzer-Magier Siegfried & Joy, die fränkische Dialektikerin Mia Pitroff, radioeins-Musiktherapeut Dr. Pop und an seidenweißen Vertikaltüchern die Luftartistin Christina Wintz. Die Schlager-dominiert musikalische Begleitung übernehmen Die Couchies. Das Ganze wird wie gewohnt von Arnulf Rating präsentiert und mit politischer Satire gewürzt.Aus der Taufe gehoben als Erneuerung des damals etwas verstaubten Varietés ist der „Blaue Montag“ ein Tummelplatz, Entwicklungslabor und Abbild der wilden, extravaganten Kleinkunstszene Berlins. Er versammelt Typen, Lebenskünstler, Originale des Großstadtdschungels, die, jeder für ein paar Minuten, die Möglichkeit haben zu begeistern, zu provozieren, den Atem zu rauben. Kleinkunst kombiniert mit anspruchsvollem politischen Kabarett – die Show greift weit über die Grenzen des Genres, bietet Platz für Artistik/Akrobatik, Comedy, Gesang, Musik, Theater, Zauberer – aber auch Talk oder Lesung („Die Höhnende Wochenschau"). Viele Künstler standen beim Blauen Montag schon – teils noch in ihren Anfangszeiten - im Rampenlicht – wer wird es morgen sein?