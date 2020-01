Der 203. Blaue Montag – Die ganze Stadt in einer Show!

Einen lebhaften Beitrag zur Berliner Stadt-Kultur-Geschichte leistet seit 1990 „Der Blaue Montag“, das „lebende Stadtmagazin“. Aus der Taufe gehoben als Erneuerung des damals etwas verstaubten Varietés wurde der „Blaue Montag“ ein Tummelplatz, Entwicklungslabor und Abbild der wilden, extravaganten Kleinkunstszene Berlins.

Er versammelt Typen, Lebenskünstler, Originale des Großstadtdschungels, die, jeder für ein paar Minuten, die Möglichkeit haben zu begeistern, zu provozieren, den Atem zu rauben. Die bunte, Varieté-ähnliche Mix-Show mit stets wechselnden Künstlern wird konzipiert, produziert und präsentiert vom Kabarettisten Arnulf Rating und dem Maulhelden-Team.

Am 3. Februar 2020 ist es wieder so weit: um 20 Uhr öffnet sich der Vorhang des Kabarett-Theaters Die Wühlmäuse u.a. für den Kanzlerin-Chauffeur Frowin, den Meister des Einzeilers GAX, den taktlosen Klavierkabarettisten Daniel Helfrich, die dienstälteste Chansonniere Irmgard Knef, die Luftartistin Jana Korb, den frischgebackenen Buchautor René Marik, den Lichtbildkommentator Klaus Nothnagel und als Band des Abends The Sugar Horses.Berliner Kabarett-Theater DIE WÜHLMÄUSE, Pommernallee 2-4, 14052 BerlinU 2 Theodor-Heuss-PlatzMontag, 3.2.2020 um 20 UhrKartenpreise: 27,50 / 29,50 / 32,50 EuroEine Produktion des Maulhelden Büro/Arnulf Rating, Waldenserstraße 2-4 10551 Berlin