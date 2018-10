Berlin : Konzerthaus |

Carl Orffs „Carmina Burana" ist neben Ravels „Bolero" eines der meistgespielten Klassik-Werke des 20. Jahrhunderts – mitreißende Melodien und ein buntes Sammelsurium von musikalischen Szenen machen das Werk zu Recht zu einem „Klassik-Schlager“. Dabei sind Werk und Komponist nicht unumstritten. Die Diskussionen um Orffs unpolitisches Auftreten während der NS-Zeit haben der Popularität seines Meisterwerks jedoch keinerlei Abbruch getan.



Zur Ergänzung der kraftvollen Chöre hat Orff hat ein regelrechtes Schlagzeug-Orchester zusammengestellt: Xylophone, Glocken und Steinspielen, Schellentrommeln, Zimbeln, Rasseln und Tamtam erklingen gemeinsam mit vier Klavieren und Pauken. Orffs „Carmina Burana" ist für Klassik-Begeisterte wie -Ungeübte ein absolutes Highlight. Tauchen Sie mit uns ein in diese ganz eigene Welt!



Carl Orff: Carmina Burana

Am 4.11.2018 um 19 Uhr im Konzerthaus am Gendarmenmarkt



Chor des Jungen Ensembles Berlin

Prometheus Ensemble



Mit

Sarah Aristidou Sopran

Linard Vrielink Tenor

Jaka Mihelač Bariton

Kinderchor der Staatsoper Unter den Linden



Vinzenz Weissenburger Musikalische Leitung