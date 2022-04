Augustana Choir – Benefizkonzert Ev. Kirchengemeinde Halensee (Laib und Seele)

Berlin : Hochmeisterkirche |

Augustana Choir

Gegründet wurde der Chor im Jahr 1931 und schon jetzt blickt er voller Vorfreude dem 100-jährigen Jubiläum entgegen. Dieses hocherlesene gemischte Ensemble singt eine facettenreiche Auswahl an Liedern und präsentiert sich regelmäßig in Konzerten und Sonderveranstaltungen.

Aus einer Tradition heraus hat sich der Chor ein hervorragendes Repertoire von A-cappella-Chorliteratur aufgebaut.

Zu ihren wichtigsten Auftritten gehörten zweifelsohne die Konzerte in der legendären „Carnegie Hall“ sowie der „Alice Tully Hall“ in New York. Neben den verschiedensten Konzertreihen ist der „Augustana Choir“ auch immer wieder bei staatlichen und regionalen Musikkongressen zu Gast. Eine besondere Ehre wurde dem Chor 1985 zuteil, als sie im Königpalast in Stockholm auftraten. Knapp 10 Jahre später durften sie erneut an Zeremonien zu Ehren des schwedischen Königspaares teilnehmen.



Der Dirigent: Jon Hurty



Werke von Hassler, Rheinberger, Poulenc sowie Spirituals und Gospels



Eintritt frei



Benefizkonzert für LAIB und SEELE