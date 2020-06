25 Jahre Theatersport Berlin - Das Match

Berlin : Globe Berlin |

Theatersport Berlin – der Name ist Programm: Gegründet 1995 als erstes Berliner Improvisationstheater hat sich das Ensemble aus professionellen Schauspielerinnen, Schauspielern und Musikern mit Leib und Seele dieser ganz besonderen Form des Spontantheaters verschrieben. Die Schauspieler-Teams Spartak Stanislawski und Dynamo Duse, manchmal auch befreundete Impro-Teams, stellen sich einem erbitterten Wettkampf um die Gunst des Publikums. Die Theaterbühne ist die Arena. Die Zuschauer geben Vorschläge und Themen vor und küren nach ereignisreichen Runden, bei denen komplette Szenen entstehen, das überzeugendste Team. Theatersport pur: ein einmaliges Schauspiel – im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz nah am Puls der Zeit.



Bis zum 12. September präsentiert das Globe Berlin eine zweite Prolog-Saison mit einer Mischung aus Schauspiel, Wortkunst und Weltmusik Open Air auf der temporären „Open O Bühne“ in Charlottenburg. Bis auch die letzten Voraussetzungen für den Aufbau des hölzernen Globe Theaters am Standort Sömmeringstraße erfüllt sind, dient eine ringförmige Freilichtbühne aus Bauteilen des zukünftigen Globe Theaters als Corona-gerechte Interimsbühne. Tickets ab 15 Euro sind erhältlich unter www.globe.berlin.