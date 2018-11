15. Politischer Aschermittwoch Berlin – Das Gipfeltreffen der Satire

Am 6. März 2019 lädt der Kabarettist Arnulf Rating wieder zum Politischen Aschermittwoch der scharfen Zungen aus der Hauptstadt. Austragungsort ist diesmal der Friedrichstadt-Palast Berlin.

Der Politische Aschermittwoch in Berlin ist die alljährliche geballte Ladung Satire gegen die feinverstaubte Vernebelung aus der Regierungsmetropole. Während sich die Parteivertreter ins Hinterland verziehen, hält der Politische Aschermittwoch Berlin seit Jahren traditionell dagegen und füllt das Vakuum in der Hauptstadt. In jedem Jahr mit auserlesenen Wortkünstlern, die sich extra zu diesem Anlass zusammentun.Eingeheizt von der Blaskapelle IG Blech gehen um 20 Uhr folgende Top-Kabarettisten an den Start:Tickets ab 19 Euro gibt es ab 11.11.2018 an allen bekannten VVK-Kassen oder online.15. Politischer Aschermittwoch BerlinMittwoch, 6. März 2019Beginn: 20 UhrEinlass: 19 UhrFriedrichstadt-Palast, Friedrichstr. 107, 10117 BerlinTickets 19 bis 69 Euro (inklusive System- und VVK-Gebühr)Tickettelefon: (030) 84 10 89 09Online Tickets buchbar über: www.aschermittwoch-berlin.de und an den VVK-KassenInfos unter www.aschermittwoch-berlin.deVeranstalterMaulhelden BüroWaldenserstr. 2-4, 10551 BerlinTel.: (030) 26101860Mail: information@maulhelden.deWeb: www.maulhelden.de(Änderungen vorbehalten)