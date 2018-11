[12b] Zentralafrikanische Republik : Zentralasien : Zypern

Deutschsprachige Medien weltweit

Zentralafrikanische Republik

Auswärtiges Amt - Zentralafrikanische Republik

Reise- und Sicherheitshinweise

ZAR: "Bitte hört die Rufe der verfolgten Kirche!" Druck auf Christen trotz UN-Präsenz unverändert hoch
[Open Doors 07/29/2015]
Die Lage der bedrängten Christen in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) hat sich nicht verbessert. In den nordöstlichen Landesteilen regiert die islamistische Seleka, unterstützt von Teilen der muslimischen Bevölkerung. Der Südwesten ...

Zentralafrikanische Republik: Die Angst überwinden
Pastor Pauls Bibelschule wurde zerstört, jetzt unterrichtet er im Flüchtlingslager
[Open Doors - 03.05.2017]

ZAR: Religionsvertreter beklagen Destabilisierungsabsichten
Bangui (Fides) - Die Gewalt, zu der es in Bangui in den vergangenen Tagen kam, „ist Ausdruck eines Machiavellischen Plans, der von einigen uns bekannten Ländern aufgestellt wurde, die sich als Freunde bezeichnen und mit einigen unserer Patrioten zusammenarbeiten", so die Plattform der Religionen für den Frieden zu den Ursachen des "blinden und verheerenden Massakers am 1. Mai in der Pfarrei Notre Dame de Fatima, bei dem zahlreiche Gläubige und unschuldige Zivilisten sowie der katholische Geistliche Albert Tougoumala Baba starben und Hundert verletzt wurden" (vgl. Fides 2/5/2018). ...
[7.5.2018]

Mehr zur ZAR > https://www.opendoors.de/suchergebnisse?q=Zentrala...

Zentralasien [Kasachstan • Kirgistan • Usbekistan • Tadschikistan • Turkmenistan • Uiguren-Region]

Bei Kellers in Kirgistan

Rot-Front – Vom Suchen der letzten Deutschen ...

Die deutsche Dorfgemeinschaft von Rot-Front

Auf Bilderjagd in Rot-Front

Rot-Front

> http://de.wikipedia.org/wiki/Rot-Front 33 aktuelle Fotos > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=...

Usbekistan Länderinformationen + Besonderheit: Den Nordwestteil Usbekistans bildet die Republik Karakalpakstan

Usbekistan - GIZ-Büro Tashkent

Xinjiang

Xinjiang-Konflikt

Uigurische Region – Novastan

Uiguren - China verschärft Repressionen gegen Muslime
[sueddeutsche.de, 2. Apr. 2017]

China erlässt Anti-Islam-Gesetz gegen Uiguren
[Zeit Online, 2. Apr. 2017]

Die Uigurische Sprache
So verständigst du dich in Xinjiang



Ägypten deportiert uigurische Studenten nach China
Menschenrechtler sind alarmiert: Uigurische Studierende im Ausland in Gefahr!
gfbv, 7.7.2017

Kein Lebenszeichen mehr - Bayern schiebt Uiguren rechtswidrig nach China ab
[Der Tagesspiegel, 06.08.2018, 17:25 Uhr]

bei "Wikipedia"

• ZAR: Kardinal Nzapalainga: "Das Jahr 2017 stand im Zeichen der Gewalt gegen das Volk und die Kirche"
Bangui (Fides) - „Was wird aus den Menschen in Zentralafrika im Jahr 2018?", fragt sich der Erzbischof von Bangui, Kardinal Dieudonné Nzapalainga, in seiner Eröffnungsrede bei der Vollversammlung der Bischofskonferenz von Zentralafrika. Rückblickend betonte Kardinal Nzapalainga, dass das Jahr ...
[Deutsche Evangelische Allianz, 9.1.2018]

• Zentralafrika: Zentrale Rolle der Kirchen bei Neuanfang / weiterhin vereinzelte Angriffe auf Christen
(Open Doors, Kelkheim) – Nach Jahren blutiger Auseinandersetzungen in der Zentralafrikanischen Republik hat das Verfassungsgericht des Landes am 1. März die Wahl von Faustin Archange Touadéra zum neuen Präsidenten bestätigt. Damit ist eine wichtige Voraussetzung für den Wiederaufbau des Landes geschaffen. ...
[Nachrichten aus der verfolgten Kirche - 11.03.2016]

Zentralasien:
Zu Zentralasien werden heute im engeren Sinne zumeist Kasachstan, Kirgistan, Usbekistan, Tadschikistan und Turkmenistan gezählt. ...

Zentralasien: Mohammed Yousuf wurde von Islamisten erschossen, weil er, motiviert durch die Liebe von Jesus Christus, seinen notleidenden Mitmenschen diente. ...

ostpol Das Osteuropamagazin

[von Alexei Trouchine, Nr. 12, Giessen, Juni 2003]

Общая Немецкая Газета

Die Festnahme von Yklas Kabduakasov wirft ein schlechtes Licht auf die Menschenrechtslage in Kasachstan.
[idea, 01. September 2015]

5., aktualisierte und erweiterte Auflage 2014, 504 Seiten, 356 Farbfotos und Abbildungen, 28 Stadtpläne und Übersichtskarten, farbige Klappkarten, ISBN 978–3–89794-285-1

Immer wieder entbrennen nach Entführungen von Mädchen und Frauen in Kasachstan heiße mediale Diskussionen über die Strafbarkeit von Brautraub und den Umgang mit diesem „Brauch". In einer Umfrage warfen junge DAZ-Redakteurinnen einen Blick auf die Meinungslage in Almaty. …
[DAZ, 11. August 2017]

[Thomas Konhäuser 17. Oktober 2017]

Deutsch kann eine Zukunft als Fremdsprache in Kasachstan haben. Enge historische und wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland bilden einen fruchtbaren Boden für die Sprache. Ohne entsprechende Förderung wird das zarte Pflänzchen Deutsch allerdings eingehen.
http://daz.asia/blog/, Othmara Glas, 22. Juni 2018

Kirgisistan, gelegen zwischen China und Kasachstan, ist seit 1991 unabhängig und zählt heute sechs Millionen Einwohner. Das Land ist touristisch noch kaum erschlossen und so kennen nur wenige Europäer die faszinierenden Naturschönheiten Kirgisistans. Eine Besonderheit des Landes ist seine vielseitige und originelle Küche. ...
[Taschenbuch im Format DIN A 5, 88 Seiten mit 24 Abbildungen, ISBN 978-3-945127-056]

Kleine Gemeinde nach mutmaßlichem Brandanschlag ohne Versammlungsort. (Open Doors, Kelkheim) – Eine kleine christliche Gemeinde im zentralasiatischen Kirgisistan hat ihr Gemeindehaus am 3. Januar durch ein Feuer verloren. Obwohl … [Deutsche Evangelische Allianz, 12.1.2018] [27.1.2018]

[29.04.2005] Ethnische Deutsche in Kirgisistan sind besorgt über die Lage im Land

Deutschlehrer im kirgisischen Dorf Rot-Front

4. erweiterte und aktualisierte Auflage 2015, 380 Seiten, durchgehend farbig, 20 Stadtpläne und Übersichtskarten, mehr als 250 Farbfotos, ISBN 978-3-89794-270-7

• Tadschikistan mit Duschanbe, Pamir und Fan-Gebirge
2. Auflage 2016, 448 Seiten, 282 Fotos, komplett in Farbe, 20 Stadtpläne und Übersichtskarten, farbige Klappkarten, ISBN 978-3-89794-291-2 Turkmenistan.
2. aktualisierte und erweiterte Auflage 2012, komplett in Farbe, 240 Seiten, 24 Stadtpläne und Übersichtskarten, 120 Farbfotos, farbige Klappkarten, ISBN: 978-3-89794-210-3

Auswärtiges Amt - Reise- und Sicherheitshinweise

Generalkonsulat der Republik Usbekistan

[amnesty.de Juni 2015]
Der Journalist Muhammad Bekzhanov befindet sich mittlerweile seit 16 Jahren in Usbekistan im Gefängnis. Vor seiner Inhaftierung war er Journalist und Herausgeber einer verbotenen oppositionellen Zeitung. ...

[bundeswehr-journal 19.10.2015] Berlin/Termez (Usbekistan). Das kam unerwartet: Deutschland gibt offenbar seinen seit dem 18. Februar 2002 genutzten Strategischen ... DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst

bei "Open Doors"
Mit 69 Punkten liegt Usbekistan auf Platz 15 des Weltverfolgungsindex (WVI) 2015

10., aktualisierte Auflage 2015, 300 Seiten, komplett in Farbe, 195 Fotos, 24 Übersichtskarten und Stadtpläne, ISBN 978-3-89794-315-5

bei "Wikipedia"

bei "Wikipedia"

Zypern

Nikosia (idea) – Der christliche persischsprachige Fernsehkanal SAT-7 PARS hat im vergangenen halben Jahr deutlich größere Resonanz auf seine Programme erhalten als im Vergleichszeitraum 2016. Das berichtete die Sprecherin des Senders SAT-7, Mette Schwartz (Nikosia/Zypern), gegenüber ...