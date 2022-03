[11c] Ukraine (mit Bessarabien / Huzulen / Karpaten / Lemken / Wolhynien)

Deutschsprachige Medien weltweit

Ukraine (mit Bessarabien / Huzulen / Karpaten / Lemken / Wolhynien)

Siehe auch bei "Galizien / Kleinpolen"• Ukraine > https://de.wikipedia.org/wiki/Ukraine Krieg in der Ukraine 2022 > https://de.wikipedia.org/wiki/Krieg_in_der_Ukraine... • Ukraine bei NZZ - Neue Zürcher Zeitung > https://www.nzz.ch/international/krieg-gegen-die-u... [manche Artikel nur bei Registrierung zu lesen]Facebook blockt Kreml, Kreml blockt Facebook > Die Tech-Konzerne übernehmen in diesem Krieg Verantwortung. Setzen sie auf die richtigen Schritte? > Ruth Fulterer, 07.03.2022 > https://www.nzz.ch/technologie/youtube-facebook-un... Russische Truppen in der Nähe des Flugplatzes Hostomel. (Maxar) > INTERAKTIV > Die russischen Truppen nähern sich Kiew nun auch aus Osten – diese Karte zeigt den Stand des Krieges > Die russische Armee ist in die Ukraine eingefallen. In mehreren grossen Städten wird gekämpft. Der gegenwärtige Verlauf des Krieges und die wichtigsten Grafiken dazu im Überblick. > Aktualisiert > NZZ Visuals, 07.03.2022 > https://www.nzz.ch/visuals/ukraine-die-invasion-ru... KOMMENTAR: Putin zerstört die Zukunft einer ganzen Region > In Russland offenbart sich die volle Wucht des Ressourcenfluchs. Ein Überfluss an Erdöl, Erdgas oder Nickel begünstigt Autokratien und hemmt den Aufbau einer effizienten Wirtschaft. Moskau macht dreissig Jahre nach dem Fall der Sowjetunion gerade die Hoffnungen auf ein besseres Leben zunichte. > Gerald Hosp > https://www.nzz.ch/visuals/ukraine-die-invasion-ru... • Ukraine :: Wie Christen dort den Krieg erleben :: und was das für uns bedeutet :: von Andreas Beyer > https://www.youtube.com/watch?v=wJ0ypKSSjZA • ANGRIFF AUF DIE UKRAINE: Frau Wagenknecht, ist Wladimir Putin ein Kriegsverbrecher? > [WELT Interview, etwa 1. März 2022] > https://www.youtube.com/watch?v=b9H8Pfo1Yqo Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko im Interview [ARD, etwa 5. März 2022] > https://www.youtube.com/watch?v=GZ39JNllK1w Früheres zu "Ukraine":• Schluss mit der deutschen Appeasementpolitik gegenüber Russland > https://www.myheimat.de/bochum/profile/peter-gross... • Ausschreibung: Stadtschreiber-Stipendium in Odessa/Odesa 2021 > https://www.kulturforum.info/de/preise-stipendien-... • Mord an Separatistenführer erschwert Friedensprozess > Der Anführer der selbsternannten „Volksrepublik Donezk“ (DVR), Alexander Sachartschenko, war am Freitag bei einer Bombenexplosion in einem Café in der Innenstadt von Donezk getötet worden. Viele fragen sich: Wie geht es nun weiter? … > https://ostexperte.de/mord-an-separatistenfuehrer/ • Deportation von Ukrainern 1947: Polen und die "Aktion Weichsel" - erste Entschädigung > Ein Urteil zur Entschädigung eines Ukrainers für eine Zwangsumsiedlung 1947, das den polnischen Staat viel kosten kann, politisch und finanziell > [TELEPOLIS, 05. Juni 2018, Jens Mattern] > https://www.heise.de/tp/features/Polen-und-die-Akt... • Land ohne Lenin – die Ukraine legt ihr sowjetisches Erbe ab > Nach fast 100 Jahren sowjetisch-russischer Herrschaft und dem «Euromaidan» von 2014 gelingt es der Ukraine heute, einen eigenen, unabhängigen Staat aufzubauen. Eine Entkolonialisierung des Bewusstseins ist im Gang. … > [NZZ Gastkommentar Serhij Zhadan 23.10.2017, 05:30 Uhr] > https://www.nzz.ch/meinung/land-ohne-lenin-die-ukr... • Deutsche Volksgruppen > bei oelm.at > Ukraine > http://www.oelm.at/?page_id=18 • Bessarabiendeutsche > http://www.myheimat.de/2619683 Bessarabiendeutsche > DOSSIER 55 Bilder > http://www.sz-photo.de/?60044309618120829140&EVENT... GenWiki > http://wiki-de.genealogy.net/Bessarabien Wikipedia > http://de.wikipedia.org/wiki/Bessarabiendeutsche Siehe auch "Moldawien"• Beresaner Gebiet bei Odessa > http://gerus-ahnenforschung.de/deutsche-kolonien-r... Deutsch in Odessa > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/deutsch.in.odessa • Deutsche Zentrale Zeitung > http://www.press-guide.com/ukraine.htm • © EUROMAIDAN PRESS > http://de.euromaidanpress.com/ © EUROMAIDAN PRESS"Über uns" > http://de.euromaidanpress.com/ueber-uns/ Euromaidan Press auf Deutsch > bei "Facebook" > https://www.facebook.com/euromaidanpress.de Minderheiten in Odessa wehren sich gegen Behauptungen eines neuen “Volksrates” über ihre vermeintliche Verfolgung > http://de.euromaidanpress.com/2015/04/17/minderhei... • Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche in der Ukraine (DELKU) > http://www.bayern-evangelisch.de/downloads/ELKB-we... Auslandspfarrer: Ukraine hat die Solidarität der EU verdient > idea, 29. Juni 2015 > http://www.idea.de/menschenrechte/detail/auslandsp... Hirte Haska geht > 03.07.2015 > http://www.dw.com/de/hirte-haska-geht/a-18560364 Ukraine - Gustav-Adolf-Werk e.V. > http://www.gustav-adolf-werk.de/ukraine.html Gustav-Adolf-Werk sorgt sich um evangelische Kirchen in der Ukraine > https://www.evangelisch.de/inhalte/111977/23-12-20... • Ukraine: Herausforderung an Christen > Bericht von Pastor Elisey aus der Ostukraine, Region Luhansk für HMK Schweiz > [Deutsche Evangelische Allianz, 30.1.2016] > http://www.ead.de/nachrichten/nachrichten/einzelan... • Koschyk würdigt Einsatz der Deutschen Minderheit in Transkarpatien für deutsche Sprache und Kultur > https://www.koschyk.de/international/koschyk-wuerd... Koschyk besucht deutschsprachige Redaktion des Radio- und Fernsehsenders „Tyssa“ in Transkarpatien > https://www.koschyk.de/international/koschyk-besuc... Fremdsprachiges Fernsehen und Radio in Transkarpatien: Aus der Erfahrung der deutschsprachigen Redaktion > http://www.goethe.de/resources/files/pdf32/Lene_De... • Radio Ukraine International - Deutsches Programm > http://www.radio360.eu/index.php/deutsche-podcasts... • Ost- und Westukraine: Sollbruchstelle durch ein ganzes Land > Jahrhundertelang gehörte der Westen der Ukraine nicht zu Russland. Erst mit dem Zweiten Weltkrieg begann die Herrschaft Moskaus – mit Hunger, Terror und Massenmord. Im Osten > [faz.net, 2. März 2014] > http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/... • Interview vom 25. November 2017, 06:50 Uhr > Lage in der Ostukraine "Ich habe nirgendwo so traurige Menschen getroffen" > Nirgendwo auf der Welt habe er Menschen in so schlechter, trauriger und ängstlicher Stimmung getroffen wie bei seiner Erkundungsreise entlang der Minsker Demarkationslinie, sagte Werner Strahl von Cap Anamur im Dlf. ... > http://www.deutschlandfunk.de/lage-in-der-ostukrai... • Überleben in den Wäldern der West-Ukraine > In der an Industrie armen Westukraine hat sich um das illegale Bernstein-Schürfen ein neuer Wirtschaftszweig entwickelt. ... > [Telepolis-Heise, 12. Mai 2017] > https://www.heise.de/tp/features/Ueberleben-in-den... • Flüchtlinge in der Ukraine > http://www.verlag-friedensbote.de/fluechtlinge • H u z u l e n > bei "Wikipedia" > https://de.wikipedia.org/wiki/Huzulen Vergessene Völker Die Huzulen in der Ukraine Doku deutsch: Die Huzulen, manchmal auch Hutsul oder Hutzul genannt, sind ein halbnomadisch lebendes russinisches Bergvolk in den Karpaten. > https://www.youtube.com/watch?v=TUEitbr9ODc oder https://www.youtube.com/watch?v=OJsxtzCUNu8 Wenn die Toaka ruft - Die Huzulen – Ein vergessenes Volk in den Karpaten > [Erschienen in: Neue Zürcher Zeitung (Zürich), Nr. 280, 2.12.2002, S. 26] > http://www.bukovinasociety.org/Stephani-Claus-2002... • K A R P A T E N > "Geschichte der Deutschen in den Karpatenländern" Geschichte der Deutschen in Galizien, Ungarn, der Bukowina und Rumänien seit etwa 1770 bis zur Gegenwart > [Gotha 1911] > https://archive.org/stream/geschichtederdeu03kainu... • L e m k e n > Minderheitenradio in Polen geplant > [radioWOCHE.de · von Tom Sprenger · Sonntag, 17. Januar 2016] > In Polen sind UKW-Frequenzen für ein Radioprogramm für die Minderheit der Lemken ausgeschrieben.Lemken? Google und Wikipedia helfen weiter. > (auch dieser Artikel:) > http://www.radiowoche.de/minderheitenradio-in-pole... • W o l h y n i e r > Umsiedlermuseum Heimatverein Linstow ist Träger und Betreiber > http://www.myheimat.de/2531734 Wolhynien bei "GenWiki" > https://wiki-de.genealogy.net/Wolhynien Kurze Zusammenfassung über die Geschichte der Wolhyniendeutschen im Nordwesten der Ukraine > bei "YouTube" > https://www.youtube.com/watch?v=Wpblf_nt06k Deutschsprachige Medien weltweit• Stichwortregister > http://www.myheimat.de/2958722 Weitere informative Hinweise zu verschiedenen Themen