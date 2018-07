Anzeige

Gedenken an die Frauen und Männer des 20.Juli 1944

Heute vor 74 Jahren scheiterte der Umsturzversuch der Männer und Frauen des 20. Juli 1944n

Sie gaben Deutschland ein freundliches, ein menschiches Gesicht. Die elenden Fratzen des Nationalsozialismus verloren an diesem Tag den Kampf um die Zukunft Deutschlands nach dem Kriege.

Im Tagesspiegel von heute schreiben Nachkommen der Frauen und Männer vom 20. Juli 1944:



"Den Verschwörern war es wichtig, ein geeintes Europa der Völker zu errichten, in dem der Mensch und nicht die Nation im Vordergrund steht, in dem das Gemeinsame höher gewichtet wird als das Trennende. Sie waren mit ihrer Vorstellung nicht allein. Auch andere Widerstandsgruppen wie die Weiße Rose träumten von einem vereinten Europa. Denn nur in einem geeinten Europa kann es Frieden geben".



Kämpfen wir Heutigen um unser starkes Europa, verteidigen wir es gegen die ewig Gestrigen, die Rechten und Linken Marktschreier, die schon wieder ihr Unwesen treiben und Menschen verführen wollen.

