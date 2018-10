40 Jahre ADFC

40!

engagiert sich der ADFC e.V. für das Radfahren in Deutschland,

ist er die Vertretung aller Radfahrer und fordert eine konsequente Förderung des Radverkehrs sowie eine nachhaltige Verkehrspolitik in Deutschland und in Europa,

setzt er als Verbraucherschutzorganisation Qualitätsstandards,

ist er der größte Radtourenanbieter Deutschlands.

ist eine starke und aktive Gemeinschaft,

hat 4,5 % Zuwachs von Juli 2017 zu Juli 2018,

hat 173.181 Mitglieder in Deutschland (Mitgliederstatistik Juli 2018)

ist vor Ort in mehr als 450 Gliederungen aktiv,

informiert bundesweit in 80 Geschäftsstellen,

erreicht Millionen Deutsche durch Pressearbeit,

bietet seit Januar 2016 exklusiv für seine Mitglieder die ADFC-Pannenhilfe an.

urbane Mobilität,

Politik,

Verkehrssicherheit,

Lobbyarbeit,

Fahrradtourismus,

Verbraucherschutz.

Gründung.Vor 40 Jahren, am 27. September 1979, wurde in einer Versammlung in Bremen der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ADFC e.V. gegründet. Die Idee zur Gründung einer solchen Organisation war anlässlich der Internationalen Fahrrad- und Motorrad-Ausstellung (IFMA) am 18. April 1978 entstanden war.Seit der Gründung 1979Der ADFCDie ADFC-Kompetenzen liegen in den Bereichen