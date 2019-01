Ãœbersicht verkaufsoffene Sonntage Berlin 2019

Sonntags ins Einkaufszentrum? In Berlin kaum vorzustellen. Selbst in einer so großen Stadt ist am Sonntag Ruhetag. Bis auf Bäckereien und Tankstellen hat alles geschlossen. Zum Glück gibt es Ausnahmen im Jahr 2019. Die verkaufsoffenen Sonntage!

Sonntags haben in der Regel fast alle Shops in ganz Deutschland zu. So auch in Berlin. Außer ein paar Lokale, Tankstellen und Bäckereien haben wenig Geschäfte offen. Wer trotzdem gerne seine Einkäufe erledigen möchte, muss dies in der Regel online tun, oder man hat Glück, und es ist zurzeit ein sogenannter verkaufsoffener Sonntag. Für Berufstätige, die meistens nur am Wochenende für ihre Einkäufe Zeit haben, kommen diese Sonntage sehr gelegen. Die Läden haben dann meist von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Da der Marktsonntag nicht vom Gesetz vorgeschrieben ist, ist es möglich, dass nicht alle Shops offen sein werden. Die nächsten Termine für verkaufsoffenen Sonntage in Berlin sind am 27.01.2019, 17.02.2019 und am 10.03.2019.Alle Angaben ohne Gewähr. Weiter Informationen gibt es hier