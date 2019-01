Übersicht verkaufsoffene Sonntage Berlin 2018

Sonntags ins Kadewe? In Berlin kaum vorstellbar. Auch in so eine großen Stadt ist der Sonntag noch ein Ruhetag. Bis auf Tankstellen und Bäckereien hat alles zu. Zum Glück gibt es ein paar Mal im Jahr hingegen Ausnahmen. Die verkaufsoffenen Sonntage!

Sonntags haben für gewöhnlich fast alle Geschäfte in ganz Deutschland geschlossen. So auch in Berlin. Außer restaurants Tankstellen und Bäckereien haben wenig Geschäfte geöffnet. Wer trotzdem einkaufen gehen möchte muss dies vornehmlich online tun, oder man hat Glück und es ist ein sogenannter verkaufsoffener Sonntag. Für Arbeitstätige, die nur am Wochenende Zeit haben mal shoppen zu gehen, kommen diese tage oft gerade recht. Die Geschäfte haben dann meist von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Da der Marktsonntag nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, kann es sein dass nicht alle Läden geöffnet haben. Die nächsten verkaufsoffenen Sonntage in Berlin sind am 06. Mai 2018, am 13. Mai 2018, am 03. Juni 2018, am 24. Juni 2018, 07. Oktober 2018 und am 09. sowie 23. Dezember 2018.Alle Angaben ohne Gewähr. Weiter Informationen gibt es hier