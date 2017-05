Ãœbersicht verkaufsoffene Sonntage Berlin 2017

Sonntags in den Kaufhäusern rumbummeln? In Deutschland kaum vorstellbar. Der Sonntag wird als Ruhetag angesehen, weshalb auch alle Geschäfte, bis auf Tankstellen und Bäckereien geschlossen haben. Es gibt jedoch Ausnahmen... den verkaufsoffenen Sonntag.



Am Sonntag haben alle Geschäfte, wie beispielsweise Modeläden, Baumärkte, Kaufhäuser, Supermärkte oder Elektrofachhandel, außer Tankstellen und Bäckereien geschlossen. Der verkaufsoffene Sonntag ist daher auch eine gute Gelegenheit für Arbeitstätige, am Wochenende mit der Familie in der Stadt unterwegs zu sein. Die Geschäfte haben dann meist von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Da der Marktsonntag nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, kann es sein dass nicht alle Läden geöffnet haben. Die nächsten verkaufsoffenen Sonntage in Berlin sind am 03. September 2017, am 01. Oktober 2017 und am 05. November 2017.