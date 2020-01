Berlin : Hermannplatz |

Kostenlose Führung rund um Karstadt am Hermannplatz mit Reinhold Steinle.



Du erfährst alles über die Geschichte des Karstadt-Hauses (1929-2019). Die Führung endet mit einem Besuch der Ausstellung zu 90 Jahren Karstadt am Hermannplatz.

Zuvor gibt es noch einen Überblick über die Geschichte der "Neuen Welt" am Hermannplatz.



Dauer: ca. 2 Stunden



Samstag, 15. Februar 2020



Beginn: 10:30 Uhr

am Schaufenster (Hermannplatzseite) von Karstadt zur Ausstellung Kiezgestein. Gegenüber McDonald).



Nur mit Anmeldung (beschränkte Teilnehmerzahl) bei info@kiezgestein.de