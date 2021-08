Benediktbeuern : Allianzsaal |

Jubiläums-Meisterkurs für Klavier, Kammermusik und Liedgestaltung im Zentrum für Umwelt und Kultur



Teilnehmer*innen präsentieren in drei Konzerten ihr Können





Zum zehnten Mal leitet der Pianist und Dozent Markus Kreul dieses Jahr vom 22. bis 27. August den Meisterkurs für Klavier, Kammermusik und Liedgestaltung im Zentrum für Umwelt und Kultur in Benediktbeuern.



Der Meisterkurs bringt junge Musiker zusammen und fördert das gemeinsame Musizieren. Inklusion und Partizipation sind keine Fremdwörter, sondern selbstverständliches Element des pädagogischen Ansatzes. Schlafen, Essen, Üben und Auftritt sind jeweils nur wenige Schritte voneinander entfernt. So entsteht eine dichte Atmosphäre, die innerhalb kurzer Zeit besondere Leistungen ermöglicht.



In drei besonderen Konzerten präsentieren die Teilnehmer*innen ihr Können. Am Dienstag, 24.08. und Donnerstag, 26.08. werden im Allianzsaal des ZUK musikalische Kostbarkeiten zu Gehör gebracht. Am Freitag, den 27.08. folgt ein Abschlusskonzert im Barocksaal des Klosters. Facettenreiche, spannende Programme mit vokaler und instrumentaler Kammermusik warten auf Sie - lassen Sie sich begeistern!

Alle aktuellen Hygienevorschriften werden eingehalten. Konzertdauer jeweils ca. 75 Min. inkl. Lüftungspause. Eine Reservierung unter Angabe von Name und Tel.-Nr. ist notwendig (Mail: kultur@zuk-bb.de//Tel. 08857/88720). Für Restplätze Name und Tel.-Nr. auf einem Zettel mitbringen!



Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.



DIE 24. AUG

Auftaktkonzert junger Solisten

Allianzsaal ZUK



DO 26. AUG

Kostbarkeiten von Bach bis Piazzolla

Allianzsaal ZUK



FR 27. AUG

Eine musikalische Sommernacht

Barocksaal, Kloster



Beginn jeweils 19:30 Uhr