Pennsylvania State University Concert Choir – Chor- und Orgelkonzert Dom St. Petri Bautzen

Bautzen : St.Petri Dom |

Der „Pennsylvania State University Concert Choir“ trat bereits in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Großbritannien und Australien auf. In den Vereinigten Staaten haben sie selbstredend am meisten Konzerte absolviert, u.a. in spektakulären Veranstaltungsorten wie der „Heinz Hall“ in Pittsburgh, dem „Kimmel Center“ in Philadelphia und der „Strathmore Concert Hall“ in Maryland. Auch bei staatlichen und regionalen Konferenzen waren sie bereits als Gast eingeladen. Zu den jüngsten Highlights zählen die Auftritte bei „Bang on a Can All-Stars“ und den „Rolling Stones“.

Der Chor besteht aus Studierenden und Absolventen der verschiedensten akademischen Disziplinen und wir von Christopher Kiver geleitet.



Musikalische Leitung Christopher Kiver und Begleitung Maeve Berry. Orgel KMD Michael Vetter.



Eintritt frei. Spenden erbeten.



Werke von Hassler, Brahms und Copland sowie Spirituals und Gospels.