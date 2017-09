Kürbismarkt in Jamel

Der Jamelner Kürbismarkt lädt wieder zum Ausflug in die Natur in die Lewitz ein.



Der Markt in der unmittelbaren Nähe zu Schwerin und am Rande der Lewitz gelegen, erfreut sich schon seit Jahren großer Beliebtheit. Gibt es dort doch die schönsten Kürbisse, in ausgezeichneter Größe und Form. Zudem halten die Veranstalter immer leckere Gerichte, wie Kürbissuppe bereit und ein Schwein am Spieß, brutzelt seit den frühen Morgenstunden über den Feuer.

Zahlreiche einheimische Händler zeigen teilweise selbsthergestellte kunstgewerbliche Produkte.

Wer also mit seiner Familie den Herbst einläuten will und noch auf der Suche nach leckeren Kürbissen ist, sollte sich am Sonntag auf den Weg nach Jamel begeben. Denn die zahlreichen taubedeckten Spinnweben in den letzten Sommertagen, zeigen uns, dass der Sommer sich bald verabschieden wird.



Für die schweren Kürbisse hält der Veranstalter wieder ein Kürbistaxi bereit !



Der Eintritt ist frei !