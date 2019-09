Anzeige

Schützengesellschaft Gittelde lädt zu zahlreichen Veranstaltungen im Oktober 2019 ein

Gittelde: Schützenhaus | Gittelde (kip) Die Mitglieder der Schützengesellschaft Gittelde trainieren inzwischen wieder und bereiten sich so für die nächsten Schießwettbewerbe vor. Zu den nachstehenden Zeiten werden im Schützenhaus die Jahresmeisterschaften in Luftgewehr (LG), Luftpistole (LP), Kleinkaliber (KK) und Sportpistole (SP) ausgeschossen. Mittwochs von 17 - 19 Uhr trainiert die Jugend. Weitere Schießtermine sind montags von 19 bis 21 Uhr und donnerstags von 19 - 21 Uhr in den Disziplinen LG, LP und KK. Mittwochs von 19 bis 20 Uhr steht Sportpistole, GK-Pistole (in den geraden Kalenderwochen) im Trainingsplan; und freitags von 19 - 20 Uhr, Sportpistole, GK-Pistole (in den ungeraden Kalenderwochen).

Am Donnerstag, 3. Oktober, (Tag der Deutschen Einheit) ist das Schützenhaus geschlossen.

Am Montag, 7. Oktober, ist das normale Trainingsschießen.

Bis zum 10. Oktober wir das am 3. September begonnene Schießen um den Vorstandspokal, um den Hans-Heinrich-Knocke-Pokal und um den silbernen Löwen des Ehrenvorsitzenden fortgesetzt.

Am Donnerstag, 10. Oktober, findet das am 3. September begonnene Schießen um den Vorstandspokal, den Hans-Heinrich-Knocke-Pokal und um den silbernen Löwen des Ehrenvorsitzenden in diesem Jahr letztmalig statt.

Am Mittwoch, 9. Oktober, und am Donnerstag, 10. Oktober, wird ab 16 Uhr, das 1. Rundenwettkampf-Schießen in LG-Auflage Gruppe Nord in Osterode fortgesetzt.

Am Montag, 14. Oktober, und am Donnerstag, 17. Oktober, findet kein Schießbetrieb statt. Das Schützenhaus ist geschlossen.

Am Mittwoch, 16. Oktober, ab 17 Uhr, wird der 1. Rundenwettkampf LG-Freihand,/LP/LP-Auflage in Hattorf statt.

Am Montag, 21. Oktober, 19 Uhr, beginnen die Vereinsmeisterschaften 2020 in den bekannten Disziplinen.

Am Freitag, 25. Oktober, 17 – 20 Uhr, findet der Schießwettbewerb KK-100m in Hannover (Abfahrt am Schützenhaus Gittelde um 16 Uhr) statt.

Am Dienstag, 29. Oktober, 19 Uhr, wird zur Gesamtvorstandssitzung des KSV Osterode in Gittelde eingeladen.

Am Donnerstag, 31. Oktober, 19 Uhr, beginnt das normale Training und die Vereinsmeisterschaften 2020 werden fortgesetzt.

Vom 3. bis 6. Juli 2020 wird in Gittelde das Schützen-, Volks- und Junggesellenfest gefeiert.

Gefällt mir