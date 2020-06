In 2021 werden in Badenhausen, Eisdorf und Gittelde Schützenfeste gefeiert

Badenhausen/Eisdorf/Gittelde (kip) Nach alter Tradition werden in den Ortschaften Badenhausen, Gittelde und Windhausen jeweils im Wechsel die Schützen- und Volksfeste gefeiert. Da in diesem Jahr die Schützengesellschaft Windhausen aufgelöst ist, werden die Schützengesellschaften Badenhausen und Gittelde über eine mögliche Änderung nachdenken.Das Schützen-, Volks- und Junggesellenfest in Gittelde war in diesem Jahr geplant und musste wegen der Corona-Pandemie verlegt werden. Es soll im nächsten Jahr vom 25. bis 28. Juni gefeiert werden.In Badenhausen wird turnusmäßig das nächste Volks- und Schützenfest vom 23. bis 26. Juli 2021 stattfinden.In Eisdorf wird zum traditionellen Schüttenhoff alle vier Jahre eingeladen. Turnusmäßig wird der nächste Schüttenhoff für 2021 vorbereitet. In Eisdorf ist Schüttenhoff vom 11.-ä13. Juni 2021 geplant.