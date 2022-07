Dieter Klingsöhr neuer Vorsitzender des Harzklubs Windhausen – nach zwei Jahren trafen sich die Mitglieder – zügig wurde ein neuer Vorstand gewählt

Windhausen (kip) Bei hochsommerlichen Temperaturen trafen sich die Mitglieder des Harzklubs Windhausen im Saal der Dorfgemeinschschaft „Alte Burg“ . Eva Münnich als 2. Vorsitzende hatte zu dieser Versammlung eingeladen. Mit herzlichen Willkommensgrüßen eröffnete sie die Versammlung. Sie freute sich, dass nach über zwei Jahren der corona-bedingten Zwangspause ein Zusammenkommen wieder möglich ist.Die Totenehrung fiel ihr nicht leicht, zumal unter den Verstorbenen Vorstandsmitglieder sind, mit denen sie viele Jahre vertrauensvoll und erfolgreich zusammengearbeitet hat.Die ausliegende Niederschrift über die Jahreshauptversammlung vom 16. Februar 2020 genehmigte die Versammlung ohne Widerspruch.Ein offizieller Vertreter der Gemeinde oder des Ortsrates war nicht vertreten, sodaß Ratsherr Heiko de Vries dem Vorstand und allen aktiven Mitgliedern des örtlichen Harzklubs seinen Dank aussprach.In ihrem Bericht für die Jahre 2020 und 2021 verwies Eva Münnich als 2. Vorsitzende auf die durch Corona-Auflagen vorgegebenen Beschränkungen der Vereinsarbeit. Veranstaltungen waren nicht zulässig. Vorstandssitzungen fanden unter diesen Vorgaben statt. Nur allerwichtigste Vereinsangelegenheiten konnten abgewickelt werden. Die Steinbühlhütte konnte zu verschiedenen privaten Anlässen vermietet werden. Mitglieder wurden zu besonderen Geburtstagen besucht. Nach der Ferienaktion am 5. August 2020 mussten aufgrund der Corona-Auflagen Vereinszusammenkünften eingestellt werden. Die notwendigen Unterhaltungsarbeiten an der Steinbühlhütte, an Wanderwegen und der Einrichtung auf dem Parkplatz „Ritterhaide“ wurden laufend durchgeführt.Wegewart Rainer Wegewart informierte über die mit seinem Stellvertreter Jan Pinnecke durchgeführten Pflege- und Unterhaltungsarbeiten. Zwei gesponserte Bänke sind in diesem Jahr aufgestellt. Unter Berücksichtung der schon von der 2. Vorsitzenden geschilderten Einschränkungen durften größere Unterhaltungsarbeiten mit mehreren Mitgliedern nicht durchgeführt werden. Der Parkplatz Ritterhaide sei das ständige Sorgenkind, so Rainer Pinnecke. Häufig werde nicht nur der Müll nach dem durchgeführten Vesper zurückgelassen, sondern leider auch Bauschutt und sonstiger Abfall abgekippt. Möglichst umgehend haben er mit häufig weiterer Unterstützung weiterer Mitglieder den Müll beseitigt.Wanderwart Jürgen Münnich informierte über die unter Einhaltung der Corona-Hygieneregelungen beispielsweise durchgeführten Wanderungen zum Brocken, um Wolfshagen, zur Teufelsmauer und um Torfhaus. In Raum Bad Sachsa begleitete er als Wanderwart eine 50-köpfige Reisegruppe.Wanderwart Jürgen Münnich betonte, dass verstärkt wieder Wanderungen von ihm angeboten werden. Diese Wanderungen biete er auch für den Harzklub Gittelde und weiterer interessierte Wanderern an.Als Kassenwart informierte Jürgen Münnich zunächst für 2020 und anschließend für 2021 über alle Einnahmen und Ausgaben sowie über den Kassenstand zum 31. Dezember 2020 und zum 31. Dezember 2021. Da keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnten, konnten auch keine Einnahmen bis auf die Mitgliedsbeiträge erzielt werden. Die laufenden Unterhaltungskosten blieben, sodass die Kassenlage angespannt sei. Zu Ende 2021 gehörten dem Verein 104 Mitglieder an. Weitere Mitglieder sind herzlich willkommen.Die Kasse für die Jahre 2020 und 2021 wurde von Antonio Schneider und Lutz Wauge geprüft.Kassenprüfer Lutz Wauge bescheinigte dem Kassenwart eine einwandfreie Kassenführung. Der ausgewiesene Kassenbestand ist auf dem Vereinsgriokonte und in der Barkasse vorhanden. Er beantragte die Entlastung des Kassenwarts und des Vorstands für die Jahre 2020 und 2021.Einstimmig erteilte die Versammlung -wie beantragt- für 2020 und 2021 unter gro0em Beifalldie Entlastung.Unter der Wahlleitung von Walter Kruse fand die Wahl des Vorsitzenden statt. Der bisherige langjährige Vorsitzende war nach längerer Krankheit gestorben.Vorgeschlagen wurde als neuer Vorsitzender Dieter Klingsöhr, der bei eigener Stimmenthaltung einstimmig gewählt. Er nahm unter langanhaltendem Beifall seine Wahl an.Die weiteren Vorstandswahlen veriliefen zügig. Als 2. Vorsitzende wurde Eva Münnich wiedergewählt.Gabi Pinnecke ist weitere Jahre als Schriftwartin tätig. Jürgen Mnnich wuirde als Kassenwart und Wanderwart wiedergewählt. Als stellvertretende Kassenwartin wählte die Versammlung Andrea Klingssöhr wieder.Als Heimatgruppenwart der Windhäuser Burgfinken wird Dieter Kkingssöhr weitere Jahre tätig sein. Er freute sich über seine Wiederwahl. Sei es doch eine Bestätigung seiner erfolgreichen Arbeit. Er warb um neue Mitglieder für die Heimatgruppe, die zusammen mit der Gittelder Heimatgruppe auftrete. Nach über zwei Jahren dürfen sicih die Mitgieder beider Heimatgruppen wieder zum gemeinsamen Gesang treffen. Wer Interesse hat, kann mit ihm Kontakt aufnehmen.In Abwesenheit wurde Kulturwart Manfred Keinert wiedergewählt. Dieter Klingssöhr erklärte, dass Manfred Keinert ihm gegenüber vorab seine Bereitschaft zur Übernahme der Aufgabe bekundet hat.Andrea Kloingsöhr wurde als Naturschutzwartin wiedergewählt.Die Aufgaben des Hüttenwarts übernimmt künftig Lars Hermann, der Sohn des leider allzu früh verstorbenen 1. Vorsitzenden.Rainer Pinnecke wird als Wegewart mit Jan Pinnecke als stellvertretender Wegewart die Tätigkeit weiterhin wahrnehmen.Alle Wahlen erfolgten einstimmig oder bei eigener Stimmenthaltung. Alle Gewählten nahmen ihre Wahl an.Als Kassenprüfer werden künftig Antonio Schneider und Dieter Schwarze und als stellvertretender Kassenprüfer Heiko de Vries tätig sein. Sie wurden einstimmig oder bei eigener Stimmenthaltung gewählt.Für 20-jährige Treue wurde Gabi Pinnecke, für 30 Jahre Lutz Wauge, für 10 Jahre Jürgen Münnich und Fred Peter sowie für 25 Jahre Heidi Gundelach mit Präsenten geehrt. 