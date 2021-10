Anzeige

DRK Eisdorf lädt zum Blutspenden am 21. Oktober 2021 ein

Bad Grund (Harz): Kultur- und Sportzentrum | DRK Eisdorf lädt zum Blutspenden am 21. Oktober ein



Eisdorf (kip) In Zusammenwirken mit dem Blutspendedienst Niedersachsen lädt das DRK Eisdorf zum Blutspenden am Donnerstag, 21. Oktober, 16.00 bis 19.30 Uhr, im Kultur- und Sportzentrum Eisdorf, Jahnstraße 21, ein.

Wer Blut spendet, ist ein echter Lebensretter! Besonders Krebs- und Herzerkrankte sowie Unfallpatienten können oft nur durch Präparate aus Spenderblut überleben. Immer wieder sind Patienten in Not auf Blutpräparate angewiesen. Täglich werden in Deutschland etwa 15.000 Blutspenden benötigt. Eine Blutspende kann drei Leben retten!

Ein Erstspender muss mindestens 18 Jahre als und nicht älter als 60 Jahre alt sein.

Wegen der Corona-Hygienevorschriften ist ein Betreten des Blutspendelokals nur über die Jahnstraße möglich. Nach der Anmeldung erhält jeder Spendenwilliger ein Fragebogen. Mit dem ausgefüllten Fragebogen ist die nächste Station Entnahme einer Blutprobe und Temperaturmessung bevor es zum Arzt-Check geht. Gibt der Arzt sein OK, folgt die Blutspendestation. Nach der abgegebenen Spende darf wegen der derzeit geltenden Corona-Hygienevorschriften kein Imbiss gereicht. Dafür hat das DRK Eisdorf mit viel Liebe für jeden Spender ein Lunch-Paket zusammengestellt. Durch den Ausgang in Richtung Sportplatz verlässt der Spender das Blutspendelokal.

Vorsitzende Sabine Armbrecht vom DRK Eisdorf hofft auf viele Spender bei diesem Blutspendetermin in Eisdorf. Besonders freut sich das Eisdorfer DRK-Team über Erstspender, denn aus Altersgründen scheiden viele Wiederholungsspender aus.

