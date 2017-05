Akkordeonorchester live on stage in Bad Wörishofen

Bad Wörishofen : Musik-Pavillon in Bad Wörishofen |

Akkordeonorchester aus dem DHV-Bezirk Bayerisch-Schwaben musizieren im Musik- Pavillon

Wenn sich am Samstag 08.Juli wieder einmal der Musik-Pavillon in Bad Wörishofen mit Akkordeonklängen füllt, dann ist dies sicherlich ein einzigartiges Erlebnis für Besucher, Zuhörer, aber auch für die vielen aktiven Musiker. Aus dem Deutschen Harmonikaverband - Bezirk Bayerisch-Schwaben, der sich vom Donauries bis ins Allgäu, zwischen Augsburg und Ulm erstreckt, nehmen insgesamt 11 Akkordeonorchester teil.

Ca. 200 Akkordeonspieler werden die Kurstadt Bad Wörishofen wieder einmal mehr mit fröhlicher Akkordeonmusik erklingen lassen. Freude und Begeisterung zum Akkordeon sind zu hören, wenn die aktiven Musiker im Alter von 7 bis 70 Jahren kräftig in die Tasten greifen. Dabei tauchen sie in jede Stilrichtung ein und präsentieren ihr vielseitiges Musikinstrument mal klassisch mal modern, vom Tango Argentino bis zu den Melodien von Johann Strauß, von Klassik bis Rock-Pop und von Filmmelodien bis zur Volksmusik.

Ab 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr musizieren die Orchester jeweils 30 Minuten. Zu hören sind das Akkordeonorchester Augsburg, AO Bauderer-Augsburg, die Akkordeon-Gang der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg, Accordimento Gersthofen, Akkordeonensemble Haunstetten, Akkordeonensemble Hanne Heim, Akkordeonensemble Quintasten, AO Unterpfaffenhofen, AO Zusamtal – Wertingen, AO Kammeltal Marianne Baldauf und die Kammeltaler Akkordeonjugend.

Die Organisation liegt in den Händen der DHV-Vorsitzenden Marianne Baldauf aus Kammeltal und der Bezirksvorstandschaft des Deutschen Harmonikaverbandes. Bereits zum 5. mal findet dieses Akkordeon-Event statt, das sich mit zunehmender Beliebtheit präsentiert. Besonders glücklich zeigt sich die Organisatorin über die zahlreiche Teilnahme der Bezirksorchester, die in Bad Wörishofen herzlich willkommen sind.

Sollte sich das Wetter wider erwarten nicht ganz so erfreulich zeigen, dann musizieren die Akkordeonorchester im Kurhaus frei nach dem Motto „Wo man musiziert und singt, da lass dich ruhig nieder ...“. Über einen regen Besuch der Veranstaltung bei freiem Eintritt freuen sich die aktiven Musiker ganz besonders.



Das Rahmenprogramm auf der Bühne im Musik-Pavillon



10.00 – 10.30 Uhr Akkordeonorchester Zusamtal

10.45 – 11.15 Uhr Kammeltaler Akkordeonjugend

11.15 – 11.45 Uhr Akkordeonorchester Kammeltal Marianne Baldauf

12.00 – 12.30 Uhr Akkordeonensemble Haunstetten

12.45 - 13.15 Uhr Akkordeonorchester Augsburg

13.30 – 14.00 Uhr Akkordeonensemble Hannelore Heim, Augsburg

14.15 – 14.45 Uhr Akkordeonorchester Bauderer, Augsburg

15.00 - 15.45 Uhr Akkordeonorchester Unterpfaffenhofen

16.00 – 16.30 Uhr Augsburger Akkordeon-Gang

16.45 – 17.15 Uhr Akkordeonensemble Quintasten

17.30 – 18.00 Uhr Accordimento Gersthofen