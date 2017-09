Infostand der AfD Waldeck-Frankenberg in Bad Wildungen

Bad Wildungen : Postplatz |

Der Kreisverband Waldeck-Frankenberg der Alternative für Deutschland informiert Sie anlässlich der Bundestagswahl an unserem Wahlkampfstand am 19.08.2017 von 9:00 – 14:00 Uhr in Bad Wildungen – Postplatz Brunnenstraße.



Austausch, Diskussion, Zukunft und mehr ...



für Interessenten, Förderer und Mitglieder



www.afd-wa-fkb