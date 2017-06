Bad Wiessee : Seepromenade |

19.07.2017 bis 23.07.2017

Bad Wiessee Nachtmarkt Sommernachtzauber 2017

Vor unglaublich schöner Kulisse an der Seepromenade des Tegernsees findet in diesem Jahr zum 5. Mal unser Sommermarkt unter dem Motto Kunst Feuer Musik in Bad Wiessee statt. Für einheimische und auswärtige Besucher gilt der spannende und vielseitige Markt mit über 70 Ständen als etablierter Anziehungspunkt. Das kreative und ausgefallene Angebot reicht von Keramik, Schmuck und Holzarbeiten bis hin zu Textilien, Lederwaren, Kunst und vielem mehr. Zahlreiche Aussteller führen ihr Handwerk auch unmittelbar am Stand vor.

Das Bühnenprogramm wird bunt, fröhlich und anspruchsvoll sein: Live-Musik der verschiedensten Richtungen, Feuerkunst und eine atemberaubende Falknershow bieten für die Zuschauer viel Abwechslung. Höhepunkt der Veranstaltung ist das Feuerwerk, das den See in ein wunderschönes Licht tauchen und Groß und Klein verzaubern wird. Auch kulinarisch kommen die Besucher auf Ihre Kosten: Ob Süßes oder Deftiges, Mahlzeiten für den großen oder den kleinen Appetit, für jeden Besucher und jeden Geschmack ist das Richtige dabei.

Der Eintritt ist frei.

Öffnungszeiten: Mi. - Sa. 13.00 - 23.00 Uhr, So. 11.00 - 23.00 Uhr

Seepromenade (in Höhe Haus des Gastes), 83707 Bad Wiessee (Deutschland)

Info: www.geja-event.de, www.facebook.com/G.E.J.A.event, Telefon 08152 998710