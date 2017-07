Bad Vilbel : Festplatz |

FLOHMARKT von 8-15 Uhr am Festplatz Bad Vilbel, Festplatzstr. in 61118 Bad Vilbel (ehem. Gertis Märkte) JEDER kann Teilnehmen. Platzvergabe am Sonntag von 6-8 Uhr. Es ist Platz für alle!



Alle Infos findet man auf www.Alpha-Events.org