Hawaiianischer Hula-Tanz-Workshop in Bad Sobernheim

Hula - Tanzen wird zum heilsamen Erleben

Hula - Die Wirkung auf Körper-Geist-Seele

Mit dem Hula-Tanz reisen wir im Herzen nach Hawai'i, vergessen den Alltag und lassen uns von der Anmut des Hula-Tanzes verzaubern.Es stehen die Freude am Tanz und der Musik, und vor allem der ALOHA-Spirit an erster Stelle.Das Hula-Tanzen fördert die Balance, unterstützt die Koordinationsfähigkeit, schult die Körperhaltung und Wahrnehmung des eigenen Körpers, stärkt die Muskulatur. Die Hula-Tanzbewegungen regen rechte und linke Gehirnhälfte gleichermaßen an, fördern die Konzentrationsfähigkeit und führen gleichzeitig zu tiefer inneren Ruhe.