Großzügige Förderung für die Gestaltung von Jugendclubs: Die Town & Country Stiftung fördert Jugendarbeit zweier gemeinnütziger Vereine aus Bad Saarow mit insgesamt 2.000 Euro

Die Independent Living Stiftung und der Kultur- und Heimatverein Neu Golm 2018 e.V. erhielten für ihr bemerkenswertes Engagement für Kinder und Jugendliche eine Spende in Höhe von insgesamt 2.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Die Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige und unermüdliche Arbeit aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen der beiden Vereine:

• Independent Living Stiftung: Mit dem Kinder- und Jugendclub „HEIZWERK“ schafft die Living Stiftung einen Begegnungsort für Kinder und Jugendliche. Dort können sie ihre Freizeit selbst gestalten und sich aktiv in die Jugendclub-Gemeinschaft einbringen. Die Heranwachsenden haben sich einen Pavillon gewünscht: Um ihre handwerklichen Fähigkeiten zu schulen, wurde dieser nun mit tatkräftiger Unterstützung von sechs Jugendlichen errichtet. Aktuell fehlt noch das Dach, das von einem professionellen Dachdecker angebracht werden muss und mit Hilfe der Spende der Town & Country Stiftung finanziert werden soll.• Kultur-und Heimatverein Neu Golm 2018 e.V.: Der Verein setzt sich für die jungen Besucher des „Jugendclubs Neu Golm“ ein. Die alte, baufällige Jugendeinrichtung wurde bereits abgerissen, sodass Platz für ein neues Mehrzweckgebäude mit einer Feuerwehr, einem Gemeinderaum und dem Jugendclub errichtet werden konnte. Jetzt stehen dem Jugendclub mehr Räumlichkeiten für Clubangebote zur Verfügung. Allerdings fehlen noch einige Einrichtungsgegenständen. Mit Hilfe der Förderung der Town & Country Stiftung soll die Fertigstellung der Inneneinrichtung nach den Ideen und Wünschen der Kinder und Jugendlichen gewährleistetAmts-Jugendkoordinator Arnd Lübbe verkündete die Förderung der Town & Country Stiftung anlässlich des „Fest der Generationen“ auf dem Gelände des Kinder- und Jugendclubs „Heizwerk“ Bad Saarow und übergab die symbolischen Spendenschecks stellvertretend für Stiftungsbotschafter Marko Schollbach. „Die Vereine fördern die kreativen und handwerklichen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen. Ich freue mich, dass den Heranwachsenden mit den Jugendclubs ein Ort geboten wird, an dem sie ihre Freizeit gemeinsam und sinnvoll gestalten können.“, würdigte Schollbach das Engagement der Vereine.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de______________________________________________________Anger 55/5699084 ErfurtTower PRSelina JendrossekTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.de