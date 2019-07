Trauerbegleitung für Betroffene: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Minden-Ravensberg wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Bad Oeynhausen : Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Minden-Ravensberg |

Der Verlust einer geliebten Person ist für Kinder und Jugendliche ein schwerer Schock. „Lacrima“ – Die Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche im Regionalverband Minden-Ravensburg erhielt für ihr bemerkenswertes Engagement eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Das Zentrum wendet sich an die Betroffenen und begleitet diese in ihrer schweren Phase.

Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen der Johanniter. „Die Trauerbegleitung von Lacrima hilft vor allem den Kindern und Jugendlichen, um ihren eigenen Weg durch ihre Trauer zu finden. Sie werden dadurch in ihrer schwierigen Situation nicht allein gelassen", lobte Annette Meyer, Botschafterin der Town & Country Stiftung.Seit 2016 richtet sich das pädagogische Angebot an Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Nationalitäten sowie verschiedener ethnischer- und sozialer Zugehörigkeit. Das Projekt unterstützt trauernde Kinder und bietet ihnen die Möglichkeit, in einem geschützten Raum ihren individuellen Trauerweg zu finden.„Meist sind Angehörige durch ihre eigene Betroffenheit gelähmt – die Kinder unterdrücken und verdrängen ihre Gefühle, sodass sie Unterstützung bei der Verarbeitung von Erlebten benötigen.", betonte Regionalvorstand Christian Rehberg. Die Spende der Town & Country Stiftung wird genutzt, um betroffenen Kindern und Jugendlichen weiterhin Unterstützung in einer auffangenden Umgebung anbieten zu können. Dadurch kann der Ort für Vertrauen, Nähe und Heimat sowie Seminare und Vorträge zur Aufklärungsarbeit weiterhin erhalten bleiben.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de