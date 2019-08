Tag der offenen Tür im Kalkwerk Bad Kösen 2019

Bad Kösen : Kalkwerk |

Liebe Freund für Mineralien und Fossilien.

Fragt bitte nicht wie es mir geht, möchte mich bitte nicht öffentlich äußern., danke. Seit 17 Jahren organisiere ich ganz alleine ehrenamtlich den Tag der offenen Tür im Kalkwerk Bad Kösen. Mein Anliegen ist es , mit diesen Veranstaltungen Kinder und Jugendliche für Mineralien und Fossilien zu begeistern. Oder auch einfach nur die Geologie, wo kommt dieser Kalksteine her. Weg vom Handy und Computer, raus in die Natur, Wissenschaft als Sport und Bildung, Kontak zu Gleichgesinnten und Wissenschaftlern. War bisher immer sehr gut angenommen. Wenn ich über 120 Besucher begrüßen durfte, was will man mehr. Für mich einfach phänomenal. Ebenfalls, wenn alle Besucher begeistert wieder nach Hause zogen und dabei ihren Dank ausgesprochen haben. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Durch Auflagen des Bergamtes und umfangreiche Baumaßnahmen hat man diese Veranstaltung abgesagt und ich muß es akzeptieren. Es tut weh. ich habe schon viel in die Vorbereitung gesteckt und es war ohne Erfolg. Schade. Trotzdem versuche ich eine analoge Veranstaltung zum Tag des Geotopes zu organisieren, bitte deshalb um etwas Geduld. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen und einem herzlichen "Glück Auf",

Armin Serfling.