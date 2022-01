TOURISMUS Übernachtungen in Niedersachsen 0,1 Prozent im Minus

TOURISMUS

Übernachtungen in Niedersachsen 0,1 Prozent im Minus

Hannover/Bad Grund (kip) Die IHK Hannover teilt mit: Die direkten und indirekten Coronabedingten Einschränkungen wirken bei den niedersächsischen Beherbergungsbetrieben weiter fort. Sowohl bei den Gästeankünften als auch bei den Übernachtungen ergibt sich für die ersten zehn Monate 2021 ein – bei den Übernachtungen allerdings nur marginales – Minus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, in dem in der zweiten Märzhälfte der erste Corona-Lockdown mit seinen Einschränkungen auch für den Tourismus begann. Die Ankünfte (7.747.693) liegen um 7,4 Prozent unter den Zahlen des entsprechenden Vorjahreszeitraums 2020, die Übernachtungen (28.478.666) um 0,1 Prozent darunter. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 3,7 Tage (Oktober: 3,4 Tage), die durchschnittliche Auslastung der angebotenen Schlafgelegenheiten 32,8 Prozent (Oktober: 37,5 %). Im Oktober lagen die Gästezahlen 27,7 Prozent, die Übernachtungen bei Beherbergungsbetrieben und Campingplatzbetreibern 19,4 Prozent über den Werten des Vorjahresmonats. Im Vergleich zu der vergleichbaren Situation vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie, dem Monat Oktober des Jahres 2019 lagen die Gästeankünfte um 5,0 Prozent niedriger, die Übernachtungen um 3,1 Prozent höher.

Weitere zentrale Ergebnisse aus dem Schnellbericht für den Zeitraum Januar-Oktober 2021 aus den Reisegebieten

Bei den ausländischen Gästen (Ankünfte: 460.573; Übernachtungen: 1.368.430 im Zeitraum Januar-Oktober) war bei den Ankünften ein Rückgang um 19,3 Prozent zu verzeichnen; bei den Übernachtungen betrug das Minus 18,5 Prozent.

Gästeankünfte und Übernachtungen Ausland Januar bis Oktober

Die höchste Anzahl an Gästen kam aus den Niederlanden (123.896; - 26,5 %), Dänemark (70.060; - 13,1 %) und dem Sammelquellmarkt „übriges Europa“ (64.512; - 15,9 %). Die Entwicklungen für diesen Zeitraum bewegen sich in einer Bandbreite zwischen plus 6,2 Prozent (Schweden) und minus 77,9 Prozent (Volksrepublik China und Hongkong).

Auch bei den Übernachtungen ausländischer Gäste in Niedersachsen belegen die Niederlande Rang 1 (364.867; - 33,3 %) vor dem Sammelquellmarkt „übriges Europa“ mit 256.516 Übernachtungen bei einem Rückgang um 8,9 Prozent und Polen (203.144; + 20,0 %). Die Entwicklungen für diesen Zeitraum bewegen sich in einer Bandbreite zwischen plus 20,0 Prozent (Polen) und – 76,6 Prozent (China Volksrepublik und Hongkong).

Aufenthaltsdauer der Gäste aus dem Ausland

Bei einem Durchschnitt des Aufenthalts ausländischer Gäste in Niedersachsen von 3,0 Tagen verzeichneten die Gäste aus Polen und Russland mit 5,6 bzw. 5,4 Tagen die mit Abstand längste durchschnittliche Aufenthaltsdauer. Die kürzeste Verweildauer weisen dagegen die Gäste aus Schweden und aus Frankreich mit 1,5 bzw. 1,9 Tagen auf.

Weitere zentrale Ergebnisse aus dem Schnellbericht für den Zeitraum Januar-Oktober 2021 aus den Reisegebieten

Gästeankünfte: Kumuliert ergeben sich für die ersten zehn Monate 2021 Rückgänge im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum in einer Bandbreite von etwa 33 Prozentpunkten zwischen – 18,6 Prozent (Harz) und + 14,8 Prozent (Mittelweser). Die weiteren Werte für die Reisegebiete in der IHK-Region liegen wie folgt gestreut: Hannover-Hildesheim: - 8,5 Prozent und Weserbergland: - 6,3 Prozent. Insgesamt ist die Anzahl der Gästeankünfte in Niedersachsen in diesem Zeitraum gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 7,4 Prozent zurückgegangen. Im betrachteten Zeitraum ergeben sich die höchsten Gästezahlen in der Lüneburger Heide mit 1.334.744, der Nordseeküste mit 1.280.234 und im Reisegebiet Hannover-Hildesheim mit 1.002.755. Im Harz kamen 732.629 Gäste an, im Weserbergland 444.371 und im Gebiet Mittelweser 272.959.

Übernachtungen: Im Vergleich zum Vergleichszeitraum des Vorjahres ergeben sich erhebliche Diskrepanzen in den regionalen Entwicklungen zwischen – 12,6 Prozent (Harz) und + 36,0 Prozent (Mittelweser). Die weiteren Werte für die Reisegebiete in der IHK-Region: Hannover-Hildesheim – 4,3 Prozent und Weserbergland + 0,3 Prozent. Insgesamt ist die Anzahl der Übernachtungen in Niedersachsen in diesem Zeitraum um 0,1 Prozent gesunken. In den ersten zehn Monaten 2021 ergeben sich die höchsten Übernachtungszahlen an der Nordseeküste mit 6.278.816, in der Lüneburger Heide mit 4.505.404, auf den Ostfriesischen Inseln mit 3.817.088 sowie im Reisegebiet Grafschaft Bentheim-Emsland-Osnabrücker Land mit 3.281.894 Übernachtungen. Es folgen der Harz mit 2.471.065, das Gebiet Hannover-Hildesheim mit 2.164.333 sowie das Weserbergland mit 1.586.533 Übernachtungen. Das Gebiet Mittelweser weist mit 710.611 die viertniedrigste Anzahl an Übernachtungen unter den niedersächsischen Gebieten auf.

Aufenthaltsdauer: Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Niedersachsen betrug 4,1 Tage (Mai: 3,7 Tage). Spitzenreiter sind die Ostfriesischen Inseln mit 8,2 Tagen. Deutlich über dem Durchschnitt liegt auch das Weserbergland (6,7 Tage). Über dem Durchschnitt liegen auch das Reisegebiet Grafschaft Bentheim-Emsland-Osnabrücker Land mit 5,4 Tagen, die Nordseeküste mit 5,0 Tagen sowie die Lüneburger Heide und der Harz mit jeweils 4,3 Tagen. Die weiteren Gebiete in der IHK-Region verzeichnen folgende durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen: Mittelweser: 2,8 Tage und Hannover-Hildesheim: 2,4 Tage.

Auslastung: Die durchschnittliche Auslastung der angebotenen Schlafgelegenheiten beträgt niedersachsenweit 32,8 Prozent (Oktober: 37,5 %). Über dem Durchschnitt fällt sie auf den Ostfriesischen Inseln (52,0 %), an der Nordseeküste (38,7 %) und im Gebiet Grafschaft Bentheim-Emsland-Osnabrücker Land (34,6 %) aus; genau im Durchschnitt liegt die Lüneburger Heide. Unterdurchschnittlich fällt die Auslastung der angebotenen Schlafgelegenheiten in den Gebieten im IHK-Bereich aus: Harz (32,1 %), Weserbergland (28,5 %), Mittelweser mit 24,7 Prozent und das Gebiet Hannover-Hildesheim (22,4 %).

Der Bericht „Beherbergung im Reiseverkehr“ mit Daten zu Ankünften, Übernachtungen, der Auslastung der Schlafgelegenheiten und der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer für die 13 niedersächsischen Reisegebiete (nach Betriebsarten, Prädikatsklassen und Einwohnergrößenklassen) kann nachstehend für den Oktober 2021 (mit Vergleichszahlen zum Vorjahresmonat und zum Vorvorjahresmonat) sowie für den Zeitraum Januar bis Oktober 2021 kostenfrei heruntergeladen werden.

