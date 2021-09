Anzeige

Siedlergemeinschaft „Grüne Tanne“ lädt zur Jahreshauptversammlung am 3. Oktober 2021ein

Bad Grund: Schützenhaus im Teufelstal



Bad Grund (kip) Am Sonntag, 3. Oktober, 11 Uhr, beginnt im Schützenhaus im Teufelstal in der Bergstadt Bad Grund die Jahreshauptversammlung der Siedlergemeinschaft „Grüne Tanne“. Alle Mitglieder sind zu dieser Versammlung herzlich willkommen.

Die Tagesordnung sieht folgenden Ablauf vor: Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit durch den Vorsitzenden steht die Genehmigung der Niederschrift über die Jahreshauptversammlung am 23. Februar 2020 zur Entscheidung. Die Niederschrift liegt zur Einsicht während der Versammlung öffentlich aus. Nach Gedenken der verstorbenen Mitgliedern können Grußworte gesprochen und über Anträge zur Tagesordnung entschieden werden. Mit der Ehrung von Mitgliedern und Entscheidung über Aufnahme der Gemeinnützigkeit in der Vereinssatzung stehen die Berichte des Vorsitzenden und des Kassenwarts auf der Tagesordnung. Nach einer Aussprache über die Berichte werden die Kassenprüfer über ihre durchgeführte Kassenprüfung berichten. Nach Mitgliedervotum über die Entlastung des Vorstandes sieht die Tagesordnung die Wahl des Vorstandes, der Kassenprüfer und ihre Stellvertreter, die Wahl von Beiräten, Kassen- und Ersatzkassenprüfer, Delegierte und Ersatzdelegierte vor.

Weiter soll über Veranstaltungen in 2021/2022 beraten werden. Mitteilungen und Anfragen sind der Schlusspunkt der umfangreichen Tagesordnung.

Mit einem gemeinsamen Grünkohlessen soll die Jahreshauptversammlung ausklingen. Deshalb bittet Vorsitzende Jürgen Knackstädt aus organisatorischen Gründen um eine vorherige Anmeldung bei ihm unter Telefon 05327 2210.

