JHV des SoVD Gittelde-Windhausen am 22. April 2022

Gittelde: Gaststätte Bode | JHV des SoVD Gittelde-Windhausen am 22. April



Gittelde-Windhausen (kip) Zur Jahreshauptversammlung (/JHV) des SoVD Gittelde-Windhausen am Freitag, 22. April 2022, 17 Uhr, in der Gaststätte „Bode“ in Gittelde, Breite Straße 1, sind alle Mitglieder und Gäste herzlich eingeladen. Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen: Eröffnung, Feststellung der Beschlussfähiglkeit , Genehmigung der Niederschrift über die JHV am 6. März 2020, Gedenken der verstorbenen Mitglieder, Grußworte der Gäste, Berichte des Vorstands, des Kassenberichts, Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Vorstandes, Wahl eines Wahlleiters, Wahlen des Vorstandes und der Kassenprüfer.

Zu einem kleinen Imbiss werden alle Versammlungsteilnehmer eingeladen. Aus organisatorischen Gründen wird um eine vorherige Anmeldung unter Tel. 05327 4592 oder Tel. 05327-86 94 586 bis zum 14. April gebeten.

Gefällt mir