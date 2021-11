Jahreshauptversammlung der Osteoporose Selbsthilfegruppe am 26. November 2021

Bad Grund (kip) Vorsitzender Ulli Milas lädt alle Mitglieder der Osteoporose Selbsthilfegruppe Bad Grund zur Jahreshauptversammlung (JHV) am Freitag, 26. November, 12 Uhr, ins Atrium in Bad Grund, Clausthaler Straße, ein. Mit einem gemeinsamen Mittagessen beginnt diese Versammlung und soll mit einem vorweihnachtlichen Zusammensein bei Kaffee und Kuchen ausklingen.

Die Tagesordnung der JHV sieht nach der Begrüßung das Verlesen der Niederschrift der letzten JHV, die Berichte des Vorstandes, den Kassenbericht, den Bericht der Kassenprüfer und die Entlastung des Vorstandes. Nach Wahl einer Kassenprüfers haben die Gäste Gelegenheit zu einem Grußwort.

Im Mittelpunkt der Versammlung steht der Vortrag „Geistig fit im Alter“ von Hanno Blohm.

Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung beim Vorsitzenden Ulli Milas, Tel. 05327-1819, und bei Elisabeth Rotte, Tel. 05327-1216, bis spätestens 20. November, erforderlich.

Die tagesaktuellen Corona-Hygienevorschriften, mindestens die Corona-3-Regeln, gelten zu diesem Treffen.

